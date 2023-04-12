Đúng 15h ngày 13/4 có 3 con giáp thay đổi vận mệnh: chuyện làm ăn thuận lợi, cơ hội lội ngược dòng thành công, tấn thăng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 13:08

Theo tử vi, vào 15h ngày 13/4 sẽ có 3 con giáp nhận được những thành tựu như ý muốn, con đường sự nghiệp trải đầy điều phú quý, tận hưởng cuộc sống an nhàn.

Tuổi Sửu

Chúc mừng người tuổi Sửu nhé, xem bói vào 15h ngày 13/4 này thấy rằng con giáp này có đường tài lộc sáng rõ, nhất là càng về cuối tháng thì tin vui tiền bạc lại càng nhiều, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Công việc thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng. Đặc biệt là các nguồn thu phụ tăng lên đáng kể. Tuy đôi lúc thấy chán nản vì công việc lặp đi lặp lại nhưng khi nhận được những khoản khen thưởng, bạn lại thấy mình như được tiếp thêm động lực.

Đúng 15h ngày 13/4 có 3 con giáp thay đổi vận mệnh: chuyện làm ăn thuận lợi, cơ hội lội ngược dòng thành công, tấn thăng tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn với những chú Trâu theo nghiệp kinh doanh, chuyện làm ăn vô cùng thuận lợi. Nhất là khi hợp tác làm ăn, con giáp này được quý nhân giúp sức nên có được những người bạn cùng hợp tác vô cùng đáng tin cậy. Nhưng mà này, khi hợp tác với người tuổi Mùi, bản mệnh chớ nên lơ là cảnh giác kẻo mâu thuẫn và tranh chấp có thể nảy sinh bất cứ lúc nào đó.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh có đầu óc tài trí, sống độc lập và giàu sức sáng tạo. Đây là con giáp mạnh mẽ, nghĩ gì làm đó, dễ thành công nhờ sự kiên định, quyết đoán. Không chỉ vậy, tuổi Tý còn dễ thích nghi, giỏi xoay chuyển tình thế.

Đúng 15h ngày 13/4 có 3 con giáp thay đổi vận mệnh: chuyện làm ăn thuận lợi, cơ hội lội ngược dòng thành công, tấn thăng tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, vào 15h ngày 13/4, tuổi Tý đón nhiều tin vui tài lộc, cuộc sống có vô vàn cơ hội may mắn để đổi đời.

2023 mang tới nhiều thay đổi bất ngờ cho tuổi Tý. Sẽ có những đột phá làm tiền đề cho thành của tuổi Tý vào thời điểm này. Cụ thể, khi đồng hồ điểm 15h ngày 13/4, tuổi Tý đón nhiều tin vui tài lộc, cuộc sống có vô vàn cơ hội may mắn để đổi đời. Quý nhân sẽ giúp đỡ họ về đường tiền bạc, từ giờ đến cuối năm con đường sự nghiệp mở rộng, trải đầy điều phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vừa thẳng thắn, vừa dứt khoát và thuộc tuýp người thích thể hiện. Ngay từ nhỏ, họ đã sống có lý tưởng, mục tiêu và luôn tìm kiếm cơ hội để phát huy hết khả năng của mình. Người tuổi này sống tự do, không gò bó nên từ nhỏ đã mạnh mẽ và kiên cường.

Có thể bạn không biết rằng, chính sự chăm chỉ, nỗ lực đã mang lại may mắn cho họ. Trải qua thời kỳ khó khăn, tài năng, tâm huyết của người tuổi Dậu được cấp trên nhìn nhận. Họ được cất nhắc vào vị trí cao, thu nhập từ đó cũng tăng vọt vào 15h ngày 13/4 này.

Sau khi kết hôn, người tuổi này còn mang đến tài lộc, may mắn cho người bạn đời cũng như con cái của mình. Càng lớn tuổi, con giáp này càng có nhiều phúc khí, may mắn. Cuộc sống của họ ngày càng đủ đầy, viên mãn.

Đúng 15h ngày 13/4 có 3 con giáp thay đổi vận mệnh: chuyện làm ăn thuận lợi, cơ hội lội ngược dòng thành công, tấn thăng tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kết thúc tháng 2 nhuận (AL), 3 con giáp này thay thời đổi vận, cuộc đời sang trang, sự nghiệp vẻ vang, nhận được không ít lời khen ngợi, trầm trồ

Kết thúc tháng 2 nhuận (AL), 3 con giáp này thay thời đổi vận, cuộc đời sang trang, sự nghiệp vẻ vang, nhận được không ít lời khen ngợi, trầm trồ

Khép lại tháng 2 nhuận, mở đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này tạm biệt khoảng thời gian đầy trông gai của mình để bước tiếp vào thời điểm vàng. Hãy nắm bắt những cơ hội đến với bạn trong thời gian tới nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tu vi moi ngay tử vi ngày 13/4

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này