Đúng 15h chiều mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp được Trời ban lộc lớn, đổi vận lên hương, giàu sang ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 15:35

Đúng chiều ngày 15/9, 3 con giáp sau sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn, tài lộc dồi dào, vận may liên tiếp ập đến.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/9/2023, tài chính của tuổi Sửu đang có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của đối tác nên ký kết được những hợp đồng triển vọng, hứa hẹn đem về nhiều lời lãi trong tương lai.

Tiếc là tình cảm của tuổi Sửu đang xảy ra trục trặc. Nửa kia cảm thấy bản mệnh là một người khó nắm bắt vì đôi khi đối phương chẳng hiểu bản mệnh đang nghĩ. Có lẽ con giáp này cần học cách chia sẻ suy nghĩ của mình nhiều hơn, đừng giấu mọi chuyện trong lòng.

Người độc thân chớ nên nghe theo lời ngon tiếng ngọt của những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ. Muốn phát triển mối quan hệ bền vững và tốt đẹp, bản mệnh cần tìm ra người quan tâm chân thành tới mình chứ không phải người chỉ biết nói lời hay.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão        

Đúng 15h chiều mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp được Trời ban lộc lớn, đổi vận lên hương, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi cho biết người tuổi Ngọ nên mạnh dạn hơn khi giải quyết công việc. Quá khiêm tốn trong công việc sẽ khiến lãnh đạo khó nhìn thấy được khả năng. Lời khuyên dành cho người tuổi Ngọ là tâm hại người thì không nhưng tâm phòng người nhất định phải có.

Người tuổi Ngọ đừng chia sẻ quá nhiều với đồng nghiệp của mình. Không phải sự tử tế nào trao đi cũng được nhận lại bằng sự tử tế. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ nên chủ động thể hiện khả năng của mình, thu hút sự chú ý của cấp trên. Đó chính là cách để bản mệnh mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương cho mình.

Từ 15/9, người tuổi Ngọ hứa hẹn vận trình sẽ thuận lợi hơn trước về nhiều mặt, may mắn đang chờ đợi bản mệnh. Hãy nắm bắt cơ hội và dũng cảm tiến về phía trước. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ suôn sẻ và hoàn toàn có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Đúng 15h chiều mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp được Trời ban lộc lớn, đổi vận lên hương, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng bận tâm chuyện công việc. 

Công việc: Người tuổi Thìn công việc được tạm ngưng lại, nhìn lại quá trình bản thân nỗ lực và cố gắng.  

Tình cảm: Tình cảm đã đủ đầy, cả hai có thể hạnh phúc bền lâu cùng nhau. 

Tài lộc: Kinh tế bỏ vào những nơi cần thiết đã đến lúc thu gặt thành quả. 

Sức khoẻ: Hãy sử dụng thêm thực phẩm chức năng bồi bổ cơ thể. 

Đúng 15h chiều mai, thứ Sáu (15/9/2023): 3 con giáp được Trời ban lộc lớn, đổi vận lên hương, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (14/9/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp tài lộc vạn sự vào, bình an vạn lần đến, ung dung có của ăn của để

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (14/9/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp tài lộc vạn sự vào, bình an vạn lần đến, ung dung có của ăn của để

Từ mai, 3 con giáp dưới đây gặp thời vượng phát, ngồi không hưởng lộc, bứt phá giàu lên rực rỡ.

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