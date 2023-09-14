Tử vi ngày mai, thứ Sáu (14/9/2023): Ai xui mặc ai, 3 con giáp tài lộc vạn sự vào, bình an vạn lần đến, ung dung có của ăn của để

Tử vi ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão không bận bịu chuyện công việc, luôn có nhiều thời gian rảnh.

Tình cảm: Hôm nay, bản thân bạn không muốn tình cảm đi vào chiều hướng xấu, cố gắng cho bản thân có được sự lựa chọn sáng suốt.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão công việc không còn chịu nhiều áp lực, có nhiều thời gian rảnh cho công việc mới.

Tài lộc: Tiền bạc vào túi thì ít, mà rơi rớt vào đầu tư đa kênh.

Sức khoẻ: Hãy chạy bộ khi bạn đã rèn luyện được sức bền tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp may mắn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Con giáp này buôn may bán đắt, được khách hàng tin tưởng. Người làm công ăn lương có chỗ đứng trong công việc, các ý tưởng được mọi người tán thành. Người đang làm chức lớn cần sự khiêm tốn, nhẫn nại để đạt thành công.

Tài vận của con giáp này ở mức ổn định. Những thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bản mệnh đã bỏ ra trước đó. Đối với vấn đề quản lý tiền, tuổi Hợi cần kiểm soát chi tiêu tốt hơn, để tiền không bị thất thoát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/9/2023 hôm nay đem tới nguồn năng lượng cho tuổi Mùi. Chỉ cần làm việc một cách cẩn thận, chắc chắn bản mệnh sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Ngoài ra, sự hăng hái của bản mệnh luôn truyền được cảm hứng cho rất nhiều người.

Người trẻ tuổi có những tư tưởng rất cởi mở về mọi vấn đề và sẵn sàng thử sức mình trong những công việc hoàn toàn mới mẻ. Con giáp này cho rằng đôi khi thử sức mình, dù có thành công hay không cũng sẽ giúp mình có những trải nghiệm quý giá.

Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, con giáp này và nửa kia cũng có thể xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ. Nếu mâu thuẫn chỉ bắt nguồn từ những cảm xúc bất chợt của bản mệnh thì hãy mau mau làm hòa với đối phương, đừng để căng thẳng kéo dài.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.