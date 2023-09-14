Tử vi thứ Sáu ngày 15/9/2023: 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, vận may liên tiếp ập đến, đón tài lộc tứ phương

Tử vi ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bản thân đang có nhiều lo lắng cho cuộc đời chính mình, dần nỗ lực học hỏi và phát triển nhiều hơn.

Tình cảm: Bạn biết được bản thân muốn có được tình cảm thế nào, nên chủ động chia sẻ cùng đối tác của chính mình.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc được thông qua, bạn không còn quá buồn vào những chuyện cũ.

Tài lộc: Mức lương ổn định, tài chính thu nhập vào nhờ bản thân nên thường xuyên .

Sức khoẻ: Cố gắng hoàn thiện kế hoạch sức khỏe theo yêu cầu bác sĩ đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Tài ghé thăm giúp cho tuổi Mùi nhận ra rằng mình có nhiều tài sản quý giá đến mức nào. Thế mà bao lâu nay bạn đã bỏ quên, không trân trọng những gì mình đang có. Thậm chí nhiều người lúc này có thể tập trung vào việc giúp cải thiện cuộc sống của người khác mà không cần tới tiền.

Người tuổi Mùi độc thân may mắn tìm được người vừa ý trong ngày Tam hợp xuất hiện. Thế nhưng bạn cũng không nên quá vội vàng trong chuyện tình cảm, hãy chậm rãi tìm hiểu đối phương thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/9/2023 hôm nay, tuổi Mão có một ngày khá thuận lợi. Thậm chí, quý nhân xuất hiện còn giới thiệu cho những cơ hội đầy triển vọng. Hãy nhanh chóng nắm bắt, bản mệnh sẽ gặt hái thành công trong tương lai.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này có những cái nhìn mới mẻ, mở ra hướng đi mới. Tất nhiên, những bước đầu tiên không tránh khỏi khó khăn, song nhờ có mục tiêu cụ thể mà bản mệnh không lùi bước, tương lai hứa hẹn một khoản lãi lời đáng ngưỡng mộ.

Về mặt sức khỏe, ngày mới hôm nay người mang thai không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp và giường ngủ của mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.