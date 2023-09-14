Đúng 17 giờ chiều mai (15/9/2023): 3 con giáp đón nhận nhiều may mắn, vượng phát tài lộc, mua nhà sắm xe dễ dàng

Tử vi ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thường xuyên có nhiều sáng kiến thông minh, chủ động làm mọi việc theo yêu cầu.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm dù cô đơn, nhưng bạn đã biết được những thay đổi thật lòng của bản thân.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sáng kiến thông minh, được nhiều người yêu mến, làm việc đúng yêu cầu đề ra.

Tài lộc: Thời điểm vàng cho bản thân nhận được nhiều tài chính vào túi.

Sức khoẻ: Cố gắng cải thiện tình trạng thể lực, không nên lao lực quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Tài nâng đỡ mà tài chính của con giáp tuổi Tuất cũng có xu hướng tăng trưởng trong thời gian này. Có thể, bạn sẽ nhận được nguồn thu nhập mới hoặc được tăng lương.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy sự khó tính, cầu toàn của bạn không khiến mọi việc khá hơn mà thậm chí còn khiến người khác tức giận. Tốt hơn hết, bạn nên khéo léo hơn trong giao tiếp với mọi người xung quanh để bớt gây căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 15/9/2023 hôm nay, dấu hiệu tích cực xuất hiện trên phương diện tài lộc của tuổi Thìn. Con giáp này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có cơ hội được nhận các khoản thưởng nóng. Đây chính là động lực để bản mệnh tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Về mặt tình cảm, người độc thân tỏ ra khá thờ ơ với những người khác giới. Con giáp này cho rằng mình vẫn còn trẻ và thời điểm này không nhất thiết phải tìm bằng được một đối tượng để yêu đương. Con giáp này muốn tập trung cho sự nghiệp hơn.

Với người đã có đôi, bản mệnh cần phải hạ cái tôi của bản thân xuống nếu không muốn xảy ra mâu thuẫn với nửa kia của mình. Dường như bản mệnh muốn người ta phải chiều theo ý của mình nhưng lại chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.