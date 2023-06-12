Đúng 15 ngày nữa, các con giáp sau được Chính Tài tương trợ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài hanh thông

May mắn cũng sẽ tìm đến với tuổi Mùi vào đúng 15 ngày nữa. Con giáp này không có gì phải lo lắng, bởi cát khí vượng giúp cho bản mệnh dễ dàng đạt được những điều mình muốn.

Đầu tiên phải kể đến vận trình công việc có khởi sắc hơn hẳn. Con giáp này gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp nhờ nỗ lực cá nhân.

Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần bạn đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến.

Tiếp đến, tài vận của Mùi khá vượng. Tất cả là nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian qua của bản mệnh. Một vài kế hoạch tưởng chừng như phải bỏ dở trước đó nay bỗng được khai thông, mang lại không ít lợi nhuận cho bạn.

Tuổi Thìn

Có thể mâu thuẫn sẽ xảy ra giữa người tuổi Thìn và đồng nghiệp vào thời điểm đúng 15 ngày nữa. Bạn nên học cách lắng nghe ý kiến của người khác thay vì chỉ làm theo ý thích của riêng mình.

Chuyện tiền bạc chưa có nhiều khởi sắc, bạn nên đi tìm kiếm những cơ hội kiếm tiền mới thay vì cứ dậm chân tại một chỗ. Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy bạn cần vất vả bôn ba mới kiếm được đồng tiền.

Chuyện tình cảm khá ảm đạm khi bạn chưa thể vượt qua những tổn thương trong quá khứ. Bạn chưa sẵn sàng xây dựng mối quan hệ với người khác vì không muốn phải chịu tổn thương trong tương lai.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội. Họ không phải những người có khả năng ngôn ngữ tốt, bình thường không hay nói nhiều, thường trầm lặng ít nói. Nhưng họ thực sự là những người rất thân thiện và chân thành với mọi người xung quanh. Hơn nữa, người tuổi Mão rất chu đáo, đặc biệt là đối với những người họ quý mến.

Theo tử vi, đúng 15 ngày nữa, vận trình của người tuổi Mão sẽ có sự biến chuyển lớn mang tính tích cực, đặc biệt về tài lộc. Dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào, con giáp này cũng dễ dàng gia tăng thu nhập.

Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.