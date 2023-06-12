Đúng 10 ngày nữa Thần Tài điểm mặt những con giáp này ban cho lộc lá đầy nhà, vận trình vụt sáng hơn sao

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tý sẽ gặp nhiều việc thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng đạt được kết quả tốt.

Thần May Mắn che chở những chú Chuột đặc biệt là ở lĩnh vực công việc. Thành tích tốt đạt được trong thời gian này giúp bạn được cấp trên khen ngợi trong công việc. Con giáp này luôn biết cố gắng và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Nếu con giáp này nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy, tín nhiệm từ phía cấp trên thì khả năng thăng tiến đều chắc thắng nằm trong bàn tay bạn.

Đặc biệt đúng 10 ngày nữa, tài chính cũng có nhiều khởi sắc. Các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng, từ đó mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho bản thân.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão có thuận lợi nhưng cũng có khó khăn trong tuần này. Bạn có cách cư xử khéo léo nên dễ được lòng cấp trên, song đôi khi bạn hợm hĩnh, độc đoán, khiến cấp dưới hoặc đồng nghiệp cảm thấy khó chịu.

Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Bạn làm quen được với những đối tác, khách hàng khá triển vọng. Hãy hợp tác sâu rộng với đối phương, bạn sẽ thu được nhiều điều lợi và nhiều kinh nghiệm hữu ích áp dụng cho tương lai.

Trên phương diện tình cảm, Thái Âm sẽ giúp người độc thân phát triển được nhân duyên tốt lành. Bạn được bạn bè hoặc người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bản mệnh nên mở lòng trò chuyện với đối phương nhiều hơn.

Tuy nhiên, đào hoa nở rộ lại không phải là dấu hiệu tốt lành với người đã lập gia đình. Người ấy có thể cảm thấy ghen tuông vì bạn có quá nhiều các mối quan hệ bạn bè khác giới. Bạn nên chủ động giữ quan hệ hợp lý với mọi người xung quanh.

Tuổi Ngọ

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Những người tuổi Ngọ có thể nói rằng sinh ra đã giỏi kiếm tiền. Họ đặc biệt thích kiếm tiền và coi việc kiếm tiền là sứ mệnh cả đời của mình. Tuổi Ngọ có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại để kiếm tiền. Họ bình tĩnh và điềm đạm trong công việc, dễ được lãnh đạo coi trọng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng sẽ không bốc đồng, hành động mù quáng mà đối mặt một cách lý trí và bình tĩnh.

Theo tử vi, tháng này những người tuổi Ngọ sẽ xua tan ưu phiền và đón vận may. Tin vui đến, con giáp này không những gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới mà còn gặp nhiều may mắn và tìm được tình yêu chân chính của đời mình.

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