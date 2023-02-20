Đúng 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, bật công tắc may mắn, tài lộc gia tăng, hút tiền không ngớt về túi

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 21:00

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả trong thời gian 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch.

Tuổi Dần

Nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch thì quả thật thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dần. Con giáp này được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí, những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Đúng 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, bật công tắc may mắn, tài lộc gia tăng, hút tiền không ngớt về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất, tuy nhiên, họ cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình, đặc biệt là trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Tỵ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ làm gì trong thời gian này hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Đúng 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, bật công tắc may mắn, tài lộc gia tăng, hút tiền không ngớt về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Mão cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Mão đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Mão. Con giáp có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Mão phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.  Đây cũng là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở.

Đúng 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, bật công tắc may mắn, tài lộc gia tăng, hút tiền không ngớt về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

8 ngày cuối tháng 2 (từ ngày 21/2 - 28/2): Chuyển vận rực rỡ, Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, an nhàn đón phú quý, tha hồ hưởng giàu sang

8 ngày cuối tháng 2 (từ ngày 21/2 - 28/2): Chuyển vận rực rỡ, Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, an nhàn đón phú quý, tha hồ hưởng giàu sang

Trong 8 ngày cuối tháng 2 mang lại cho 3 con giáp vận trình vô cùng rực rỡ, làm gì cũng thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu.

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