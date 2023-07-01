Đúng 12h07 ngày 2/7: 3 con giáp vùng vẫy trên biển tiền, nghênh đón quý nhân mang lộc đến, công việc suôn sẻ, như ý, vận đào hoa bủa vây, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý

Tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Vận trình hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi chuyện tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở. Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bản mệnh có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tuy nhiên, các mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi dễ có rạn nứt, vợ chồng mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Lúc này bản mệnh và nửa kia đều cần dành thêm thời gian để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc.

Tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Vận trình hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi chuyện tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở. Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bản mệnh có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tuy nhiên, các mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi dễ có rạn nứt, vợ chồng mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Lúc này bản mệnh và nửa kia đều cần dành thêm thời gian để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bị Tương Hại Thái Tuế tác động nên có điềm báo vướng phải thị phi, đàm tiếu đồn thổi. Công việc cũng vì vậy mà gặp phải nhiều trở ngại. Nhiều vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp, con giáp này phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Thiên Tài giúp đường tài lộc có phần khởi sắc hơn, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, nếu biết cách nắm bắt thì tiền bạc rủng rỉnh không phải là chuyện quá khó. Tuy nhiên bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tiêu xài lãng phí kẻo tiền bạc có bao nhiêu cũng hết.

Ở phương diện tình cảm, ngũ hành xung khắc khiến đôi lứa có nhiều trục trặc trong mối quan hệ. Bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề và không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm