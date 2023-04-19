Kiếp Tài đem tới những ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi Sửu. Bạn dễ vướng phải tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi bản tính cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình.

Thổ sinh Kim, may mắn là quan hệ giữa bạn và nửa kia vô cùng hòa hợp. Mỗi khi không tìm ra hướng giải quyết công việc hãy tâm sự với người ấy, rất có thể đối phương đứng ngoài cuộc sẽ có cái nhìn cởi mở, đa chiều hơn về vấn đề.

Đây là lúc con giáp này cần xem xét lại bản thân để nhận ra điểm yếu của mình. Nếu không nhanh chóng cải thiện và sửa chữa, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu, không muốn hợp tác cùng, cuối cùng rơi vào thế bị cô lập.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay nên suy nghĩ vấn đề tích cực, lạc quan.

Công việc: Công việc người tuổi Tý cần bạn thận trọng, kiểm tra lại các chi tiết nhỏ, không chủ quan.

Tình duyên: Người tuổi Tý độc thân vẫn chưa mong muốn tìm thêm nửa kia, bạn đang tận hưởng cuộc sống độc lập.

Tài lộc: Tài khoản khả quan, tiền tài hôm nay có được nhờ vất quả làm việc

Sức khỏe: Hạn chế các bữa nhậu, không tốt cho dạ dày của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay tử vi dự báo với tuổi Thân rằng, ai đó có thể biết nhiều hơn những gì họ nói. Bạn có cảm giác rằng người này sẽ cởi mở và nói điều đó nếu họ có thể, nhưng có lẽ chưa phải lúc. Hãy tạm bỏ qua vì bạn đã có tất cả các thông tin bạn cần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm