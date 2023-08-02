Đúng 12h ngày 2/8, 3 con giáp đón năng lượng tiền tài, may mắn tụ hội, lộc lá xum xuê, cuộc đời tươi sáng, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 02:21

Tử vi dự đoán vào 12h ngày 2/8, 3 con giáp đón năng lượng tiền tài, may mắn tụ hội, lộc lá xum xuê, cuộc đời tươi sáng, mọi điều suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Họ là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này luôn có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Người tuổi Hợi có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Con giáp này có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý. Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Con giáp này thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Các dự án của họ tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Con giáp tuổi Hợi này mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

Đúng 12h ngày 2/8, 3 con giáp đón năng lượng tiền tài, may mắn tụ hội, lộc lá xum xuê, cuộc đời tươi sáng, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất lý trí và khôn ngoan. Họ có suy nghĩ linh hoạt, mạnh mẽ và sáng suốt. Con giáp này khá cầu toàn, thích làm mọi việc theo kế hoạch. Trong công việc, dù có gặp khó khăn hay trắc trở, họ cũng không dễ dàng từ bỏ.

Người tuổi này sống lạc quan, có năng lực tiên phong mạnh mẽ. Họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu mình đã đề ra trước đó.

Người tuổi Tỵ biết trân trọng cơ hội, không lãng phí thời gian. Vì vậy, họ gặp liên tiếp những vận may trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc.

Không những thế, họ làm việc tập trung, cẩn thận hơn để tránh những sai sót. Cũng nhờ vậy mà họ đạt được thành tích tốt, lương thưởng cuối năm tăng lên đúng như mong đợi.

Đúng 12h ngày 2/8, 3 con giáp đón năng lượng tiền tài, may mắn tụ hội, lộc lá xum xuê, cuộc đời tươi sáng, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thuộc tuýp người mạnh mẽ điển hình. Họ luôn độc lập, năng động và luôn tràn đầy dũng khí tiến về phía trước. Con giáp này có đầu óc nhanh nhạy, tầm nhìn dài hạn, tràn đầy động lực làm việc. Dù xuất thân nghèo khó nhưng con giáp này luôn giữ được tư tưởng tích cực, nỗ lực hết mình để thay đổi cuộc sống, số phận của mình và những người xung quanh mình.

Người tuổi Dần được Thần Tài ban phát của cải, tài lộc đặc biệt tốt. Nhờ bình tĩnh, mạnh mẽ và sáng suốt trong công việc, họ đạt được thành tích tốt, hiệu quả công việc nhân đôi.

Họ cũng có thêm những mối quan hệ, tốt cho công việc của họ sau này. Người tuổi này đầu tư, quản lý tài chính tốt nên tiền trong túi cứ nhiều thêm, no ấm bên gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp giàu có vô biên, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, sự nghiệp hiển vinh, rộng đường thành công

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp giàu có vô biên, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, sự nghiệp hiển vinh, rộng đường thành công

Tử vi dự đoán trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp giàu có vô biên, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, sự nghiệp hiển vinh, rộng đường thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp  tử vi ngày 2/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 55 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'