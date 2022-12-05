Đúng 11h trưa mai (6/12/2022), 3 tuổi chính thức vượt qua đại nạn, sở hữu vận trình thăng hoa, tiền tài xán lạn, cuộc sống ổn định, làm gì cũng may mắn hơn người

Đúng 11h trưa mai (6/12/2022) con giáp may mắn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Theo tử vi 12 con giáp , tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng 12 tới đây. Đây chính là khoảng thời gian, ngườ tuổi Thìn sở hữu vận may hơn người, làm gì cũng gặp may mắn.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên bản mệnh kiếm về khoản tiền lớn. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tuổi Tị là con giáp may mắn trong tháng 12/2022. Đặc biệt tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (6/12/2022) con đường hậu vận của tuổi Tị sẽ gặp nhiều vận may hơn người. Cụ thể, trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể gặp được người ưng ý vào ngay ngày hôm nay, đáng mừng hơn nữa là người ta cũng có thiện cảm với bạn.

Nếu đã có nửa kia, hai người có thể sắp xếp thời gian rảnh và rủ nhau cùng tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày. Như vậy, hẳn các bạn sẽ có những kỉ niệm khó quên, khiến quan hệ thêm gắn bó.

Tình hình tài chính của bạn có những tín hiệu khá tích cực. Bạn có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy dũng cảm bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực mình chưa quen thuộc, tuy nhiên trước khi đưa ra quyết định bạn cũng cần phải xem xét thật kỹ lưỡng để tránh bị thất thoát tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn tuần này nên bạn có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, đúng 11h trưa mai (6/12/2022) đối với những người hiện đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Ảnh minh họa: Internet

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