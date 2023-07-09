Đúng 10h07 ngày 10/7 NHẬN LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp này tài lộc hanh thông, vận may liên tiếp kéo đến, sự nghiệp bùng nổ, giàu sang khó ai bằng, đặc biệt tìm được một nửa đích thực của mình

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 01:17

Tử vi chỉ ra rằng, 3 người tuổi sau có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng, nhiều tài sản để dành và mua sắm những thứ mình muốn.

Tuổi Hợi

Vận trình của tuổi Hợi hài hòa tốt đẹp, có nhiều niềm vui. Nhờ sự hài hước và thân thiện mà bản mệnh nhận được sự yêu mến của mọi người có nhiều mối quan hệ xã giao mang tới lợi ích cho sự nghiệp.

Đôi bên tình duyên hợp ý nên nhanh chóng phát triển mối quan hệ ngọt ngào hơn. Tình cảm vững chắc là nền tảng tốt để có cuộc sống hạnh phúc và bền lâu như tuổi Hợi mong ước.

Đúng 10h07 ngày 10/7 NHẬN LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp này tài lộc hanh thông, vận may liên tiếp kéo đến, sự nghiệp bùng nổ, giàu sang khó ai bằng, đặc biệt tìm được một nửa đích thực của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thủy sinh Mộc báo hiệu những tin mừng trên phương diện tình cảm cho người tuổi Tý. Bạn luôn tìm cách đem tới niềm vui cho nửa kia, khiến tình cảm đôi bên luôn nồng nàn như thuở mới yêu. Người độc thân cũng mong muốn tìm được nửa kia của mình, vì thế mà bạn chủ động hơn trong việc tham gia các buổi tụ tập, giao lưu với bạn bè. Bạn có thể tìm được một người phù hợp.

Chính Quan chỉ đường dẫn lối, con giáp này đã biết lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và cân nhắc vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, nhờ vậy mà mọi việc có thể được giải quyết một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Đúng 10h07 ngày 10/7 NHẬN LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp này tài lộc hanh thông, vận may liên tiếp kéo đến, sự nghiệp bùng nổ, giàu sang khó ai bằng, đặc biệt tìm được một nửa đích thực của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đụng độ Thương Quan nên có phần bảo thủ, cố chấp, không chịu tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người. Bạn khăng khăng với nhận định của bản thân, dù thực tế cho thấy đã có những sơ hở xuất hiện. Nếu cứ giữ thái độ làm việc như vậy, bản mệnh sẽ tự cô lập mình trong tập thể, dần dà sẽ phải chịu thiệt thòi không đáng có. Nếu người tuổi Sửu cứ một mình một ý như vậy thì công việc sẽ khó lòng trôi chảy được. 

Chuyện tình cảm chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên sẽ gặp nhiều sóng gió, hai bạn dễ xảy ra cãi vã to tiếng. Điều này chứng tỏ bạn và đối phương chưa thực sự hiểu nhau cho lắm. Cả hai nên trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn.

Đúng 10h07 ngày 10/7 NHẬN LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp này tài lộc hanh thông, vận may liên tiếp kéo đến, sự nghiệp bùng nổ, giàu sang khó ai bằng, đặc biệt tìm được một nửa đích thực của mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7

Thần Tài gõ cửa chỉ mặt: 3 con giáp gom hết lộc Trời, may mắn ngút ngàn, xây dựng sự nghiệp hoành tráng, trong tay cơ ngơi đồ sộ, ngồi trên đống tiền, giàu nứt vách sau ngày 20/7

Chỉ điểm 3 con giáp được thần Tài gõ cửa nên sẽ có tiền ập vào nhà, mở cửa là thấy cơ hội đổi đời khiến ai cũng hờn ghen.

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