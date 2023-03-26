Đúng 10 ngày tới, sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp KIẾM TIỀN BẠC TỶ, GIÀU CÓ KHÔNG TƯỞNG

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 09:09

10 ngày tới, vận thế của những con giáp này sẽ thay đổi không ngờ, được quý nhân phù trợ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần đa phần đều dũng mãnh, có chí khí và quyết đoán. Họ có con mắt nhìn xa nên biết chọn bạn mà chơi.

Con giáp này thích kết bạn với những người cùng chí hướng, thích kết giao với người làm việc chăm chỉ. Họ siêng năng, trách nhiệm trong công việc. Đây cũng là bí quyết giúp con giáp này đạt được thành tựu đáng chú ý.

10 ngày tới con giáp tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, phúc lộc nhân đôi, nhận nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ đón phú quý, gặp Thần Tài, làm ăn phát đạt.

Nam tuổi Dần có thể làm công việc mới, đi công tác, ký hợp đồng làm ăn lớn hay bỏ vốn đầu tư đều thuận lợi. Con giáp này nên mạnh dạn hơn để tạo niềm tin cho đối tác. Dù có vất vả đến mấy thì chỉ cần con giáp này nỗ lực hết sức, họ sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Nữ tuổi Dần giỏi xoay xở, nhanh nhẹn lại tháo vát, làm việc đạt hiệu quả cao không kém gì nam giới. Trong tuần này, con giáp tuổi Dần làm ăn gặp thời gặp thế, tiền về đầy túi.

Đúng 10 ngày tới, sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp KIẾM TIỀN BẠC TỶ, GIÀU CÓ KHÔNG TƯỞNG - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có một tuần đầy năng động. 10 ngày tới Cát tinh như giúp bạn có thêm năng lương để chủ động và trách nhiệm hơn với các nhiệm vụ mà bản thân đang theo đuổi.

 

Tuy đôi lúc trong tuần, bạn sẽ có cảm giác làm mãi không hết việc nhưng bạn sẽ nhận lại thành quả vô cùng xứng đáng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho nhân viên chuyên cần và xuất sắc như bạn.

 

Với người làm đầu tư, kinh doanh, đường tài lộc còn có phần hanh thông, suôn sẻ hơn, nhất là thời điểm đầu tuần khi được cả Chính Tài và Thiên Tài trợ mệnh. Vận khí lên cao cũng là lúc bản mệnh nên tiến hành các hoạt động cầu tài như khai trương, mở hàng, mở rộng thị trường.

 

Tuy nhiên, trong tuần này vẫn sẽ có kẻ tiểu nhân bày mưu tính kế để tìm cách cản trở bạn, vì thế, bạn đừng nên lơ là kẻo mắc phải sai lầm đáng tiếc.

 

Đúng 10 ngày tới, sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp KIẾM TIỀN BẠC TỶ, GIÀU CÓ KHÔNG TƯỞNG - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhạy và luôn cẩn thận. Nhưng tiền tài của họ có vẻ không được dồi dào. Nhưng đừng vội chán nản, vì chỉ trong 10 ngày tới, vận thế của họ sẽ thay đổi không ngờ, được quý nhân phù trợ.

Quý nhân này sẽ luôn giúp họ trong thời gian gần 10 ngày tới đây. Con giáp này sẽ gặp nhiều vận may, tiền tài ngày một khởi sắc. Vì vậy, người tuổi Mão phải kiên nhẫn cố gắng, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tuần mới (27/3 - 2/4): top 3 con giáp "uống no lộc trời", GIÀU KHÔNG TƯỞNG, BIỆT THỰ XE HƠI SANG CHẢNH không ai bằng!

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Tử vi tuần mới của những con giáp này này rất hanh thông, suôn sẻ, tiền bạc thu về nhiều vô kể.

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