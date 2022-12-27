Đức năng thắng số, 5 ngày cuối năm 2024, 3 con giáp ĐẠI PHÁT, có cơ may TRÚNG SỐ đổi đời, chốt lộc về tay liên tục!

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 13:14

Càng về cuối năm những con giáp may mắn này càng uống no lộc trời, phúc lộc tề tựu, hỷ sự ập vào nhà, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách tự do thoải mái, tự tin và điềm tĩnh, cuộc đời tuổi này đối mặt với đủ loại khó khăn, trắc trở, họ sẽ kịp thời giác ngộ bản thân, biết điều chỉnh và nỗ lực vượt qua cảm xúc cá nhân, từ đó từng bước hướng tới tương lai.

Hãy tiến lên với mục tiêu trong lòng, xem tử vi tháng 11/2022 tuổi Tuất, chúng tôi biết bạn biết sẽ gặp phải một số rắc rối và đau đớn nhưng bạn vẫn sẽ vượt qua, tiếp tục làm tốt công việc và nhận được quả ngọt.

Cuối tháng 11, thần Tài đón đường, vận may ập đến với tuổi Tuất. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận hơn người, ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Những bạn phải xuất ngoại hoặc đi làm ăn xa trong những ngày cuối tháng 11 âm này sẽ được trời Phật nâng đỡ, tránh được tai họa khi đi đường, công việc suôn sẻ, vạn sự như ý.

Đức năng thắng số, 5 ngày cuối năm 2024, 3 con giáp ĐẠI PHÁT, có cơ may TRÚNG SỐ đổi đời, chốt lộc về tay liên tục! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

 

Dần là người sống rất giàu tình cảm và chính trực, đối mặt với muôn vàn khó khăn vướng mắc trong cuộc sống vẫn có thể dùng năng lực và trình độ của mình để từng bước đạt được thành công, gặt hái được những gì thuộc về mình.

Ngoài ra, tuổi Dần cũng là con người có ý chí, có mục tiêu và tinh thần chiến đấu trong cuộc sống, hiếm khi lựa chọn bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách.

Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian tới, ghi tên trong top những con giáp phát tài cuối tháng 11 âm lịch, bạn nên mạnh dạn hơn trong quan hệ làm ăn, lộc lá sẽ nở hoa rực rỡ, đường rộng thênh thang gặp nhiều may mắn.

Tất cả khó khăn, bí bách còn tồn đọng đều được giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa trong những ngày cuối tháng. Bạn như được rũ bỏ gánh nặng trong người bấy lâu nay.

Đức năng thắng số, 5 ngày cuối năm 2024, 3 con giáp ĐẠI PHÁT, có cơ may TRÚNG SỐ đổi đời, chốt lộc về tay liên tục! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị có tính cách hào phóng, vui vẻ, thích dựa vào mục tiêu và nỗ lực của bản thân để đạt được kết quả trong mọi việc, thích dùng mục tiêu để thúc đẩy bản thân, cũng thích tìm động lực để phấn đấu vượt qua khó khăn để có thể đạt được những gì mình muốn mỗi ngày.

Trên thực tế, nhìn có vẻ ít nói nhưng Tị là con người luôn tràn đầy tinh thần chiến đấu và tham vọng, hay bị ám ảnh với sự đấu tranh.

Tử vi tháng 11/2022 tuổi Tị âm lịch thấy cuối tháng có quý nhân mở đường, đi lại thuận lợi, con giáp này sẽ tiếp tục cống hiến và phấn đấu bền bỉ, kiếm được nhiều, không phàn nàn hay tiếc nuối.

Bản mệnh được thần Tài trợ vận nên đi lại làm ăn cũng dễ dàng hơn, không bị pháp luật bắt bẻ, hay gặp may trên đường đi lấy hàng hoặc kiếm được mối làm ăn ngon.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h ngày 30/12, "thời đến cản không kịp", 3 con giáp bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc năm 2023

Đúng 0h ngày 30/12, "thời đến cản không kịp", 3 con giáp bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc năm 2023

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có năm 2023 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bói vui bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 34 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân