Tương Xung ảnh hưởng, cụ diện Tương Hại, 3 con giáp này tháng 1/2022 vận trình bất thông, khó khăn trùng trùng, tài cục bế tắc

Tâm linh - Tử vi 01/01/2022 23:43

Tử vi tháng 1/2022 cho thấy, 3 con giáp này vận trình bất thông, khó khăn trùng trùng, tài cục bế tắc vì bị Tương Xung ảnh hưởng, cụ diện Tương Hại.

Tuổi Thân

Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, bản mệnh sẽ phải bôn ba, bận rộn ngay cả những lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi, hưởng thụ. Thời điểm này, bạn nên nhắc nhở bản thân cố gắng dựa trên sức của chính mình chứ không nên trông cậy vào người khác, bởi bạn bè, người thân cũng sẽ không đem lại sự trợ giúp đáng kể. Bạn vốn là người tài hoa và bản lĩnh, vì vậy đừng vội nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh.

Nhiều khó khăn, thách thức xảy đến khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu, song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng.

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Do ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, bản mệnh sẽ phải bôn ba, bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tháng 1/2022 chỉ ra rằng cục diện tương hại mang tới những hung hiểm và bất lợi mà tuổi Ngọ có thể phải đương đầu trong tháng này. Đa phần đều là những tác nhân khách quan làm cản trở bước tiến, dù cố gắng thế nào cũng khó được như ý.

Đường tài lộc của tuổi Ngọ cũng không lý tưởng. Thành quả đạt được có thể không cao như mức kỳ vọng. Tuy nhiên, người làm công ăn lương vẫn có khoản thu về ổn định từ lương cứng và thưởng, người kinh doanh túc tắc cũng thu lời nhờ hàng hóa trôi chảy. Thu chi cân đối, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

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Thành quả đạt được có thể không cao như mức kỳ vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 1/2022 cho thấy, người tuổi Dậu khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới. Dưới tác động của Nguyệt Lệnh Mộc Dục, có lẽ bạn vẫn còn ham vui chơi, chưng diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh không duy trì được hứng thú của mình. Có thể khi mới bắt tay vào công việc, bạn rất nhiệt tình, hăng hái, nhưng lại thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, thậm chí làm phiền người khác phải giải quyết hậu quả giúp mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn không chỉ khiến thành tích của bản thân sụt giảm, mà còn đánh mất niềm tin của người khác, gây ảnh hưởng tới sự phát triển tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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