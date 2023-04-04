Tuần tới (9/4-15/4): 2 con giáp mạnh về đường TÀI LỘC, 2 con giáp êm đẹp trong TÌNH CẢM, sự nghiệp THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

Tử vi tháng 4 cho thấy một số con giáp có sự bứt phán trong tuần thứ 2 của tháng 4 ( từ 9/4 đến 15/4), trong đó có 2 con giáp có vận trình tài lộc khởi sắc, bên cạnh đó cũng có 1 con giáp vô cùng suôn sẻ trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp.
- Lốc xoáy bay ngang, trao cơ hội GIÀU CÓ, 3 con giáp vượt nghịch cảnh GIÀU Ú Ụ trong 4 ngày tới (8/4)
- 2 ngày cuối tuần (8/4-9/4), top con giáp rũ xui xẻo, miệng ngậm thìa vàng, tây cầm bạc, sự nghiệp "phấp phới"
TOP 2 CON GIÁP TÀI LỘC TRONG TUẦN TỚI (TỪ 9/4 ĐẾN 15/4)
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất thật thà, có sao nói vậy. Không những thế, con giáp này còn là người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ lại tốt bụng, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ nên cũng sớm tai qua nạn khỏi.
Trong vòng tuần tới, người tuổi Tuất sẽ được Thần Tài phù hộ, đường tài lộc rực rỡ. Dù theo đuổi lĩnh vực nào, con giáp này cũng đạt được thành tựu lớn. Những người đang muốn đề xuất tăng lương cũng đàm phán được mức lương như mong đợi.
Không những thế, con giáp này còn nhận được thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Cuộc sống của họ ngày càng khấm khá.
Tử vi tuổi Mùi
Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi hôm nay khá suôn sẻ và dễ dàng vào tuần thứ 2 trong thángh. Công việc như ý còn nhận được lời khen của cấp trên. Con giáp này thực sự đã khiến người khác vui lây vì những gì bạn gặt hái được trong công việc.
Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào trong khoản từ 9/4 đến 15/4. Tiền bạc của tuổi Mùi đang rủng rỉnh nên tha hồ chi tiêu. Hôm nay bản mệnh có thể ra ngoài mua vài món đồ mình yêu thích.
Tình cảm: Vận trình tình duyên lại khá ảm đạm. Do tuổi Mùi và người yêu của mình mà không ai dám nói ra nên tình cảm cứ ở mức dò xét nhau. Nếu thực sự có tình ý thì đừng để cơ hội tuột mất
TOP 1 CON GIÁP TÌNH DUYÊN VÀ CÔNG DANH SỰ NGHIỆP TRONG TUẦN TỚI (TỪ 9/4 ĐẾN 15/4)
Tử vi tuổi Ngọ
Tuần tới có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Ngọ có thể sẽ được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Mọi khó khăn, thử thách cũng không ngăn được bước chân của con giáp này bước về phía trước. Tham vọng lớn đòi hỏi bản mệnh phải có những nỗ lực lớn hơn bình thường gấp nhiều lần.
Cát khí cũng giúp vận trình tài chính cải thiện rõ rệt cho nên con giảm này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về tiền bạc nữa. Bản mệnh làm ăn kinh doanh thuận lợi, vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ.
Chuyện tình cảm trong thời điểm 9/4 đến 15/4 ngũ hành tương sinh cũng tăng tiến theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Bạn và người ấy đôi khi chẳng cần nói mà cũng hiểu ý nhau, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về mọi thứ trong cuộc sống.
***Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm & tham khảo