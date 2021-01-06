Tuần tới, 3 con giáp bị hung tinh đeo bám, cẩn thận gặp họa lớn về tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 06/01/2021 13:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, bị hung tinh đeo bám, cẩn thận gặp họa lớn về tiền bạc khiến bản mệnh vô cùng lao đao trong tuần tới.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn cẩn thận lời ăn tiếng nói đừng thẳng thắn mà rước họa vào người. Thời điểm này, bạn có hung tinh đeo bám nên làm gì cũng không thuận lợi. Không những vậy còn đi đến đâu cũng bị hãm hại, cản đường thăng tiến đến đó. Vận trình của bạn gặp khá nhiều chuyện buồn nên tinh thần, sức khỏe giảm sút thấy rõ.

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Thìn là con giáp xui xẻo thất thoát tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn không như ý, làm bao nhiêu cũng không được công nhận tài năng. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều thử thách của mình trong thời điểm khó khăn này. Hãy nhớ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có sức vượt qua mọi rào cản của cuộc sống.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp xui xẻo, luôn là đề tài bàn tán của mọi người. Những người tuổi Mão gặp khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Không chỉ gặp họa về tiền bạc mà công việc cũng không như ý muốn, không nhận được sự công nhận của cấp trên.

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Mão bị hãm hại, cản đường thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên giữ khoảng cách với những mối quan hệ mới quen biết. Những người này có thể tìm cách hãm hại con đường thăng tiến của bạn. Bên cạnh đó còn vướng phải nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống, một mình không thể trở tay kịp. Vì quá nhiệt tình giúp đỡ người khác nên bạn vướng không ít khó khăn, thị phi, là nạn nhân trong những cuộc nói chuyện của thiên hạ.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp đen đủi, làm gì cũng không được công nhận. Cấp trên có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Những người tuổi Mùi làm việc nhiều, nỗ lực hết sức nhưng bị cướp công, hãm hại đủ đường. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này khá mệt mỏi, lao đao.

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Mùi gặp nhiều tin buồn, sức khỏe giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe suy yếu, con đường công danh của bạn cũng không như ý muốn. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với khó khăn, thử thách lớn. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm, chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không làm ảnh hưởng đến công việc của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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