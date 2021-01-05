Tháng 12 Âm lịch hoan hỷ, 4 con giáp tiền của dồi dào, chức tước cao ngút khiến thiên hạ phát thèm

Tâm linh - Tử vi 05/01/2021 14:00

Dưới đây là những con giáp may mắn của cải dồi dào, tài khoản tăng lên cấp số nhân, chức tước cao ngút khiến thiên hạ phát thèm trong tháng 12 Âm lịch hoan hỷ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, nguồn thu nhập của bạn đổ về ồ ạt như nước sông Đà, tiêu hoài không thấy vơi. Không những vậy, bạn còn giữ chức vụ cao ngút trời khiến ai cũng tâm phục khẩu phục. Thời gian trước, bạn có rơi vào tình cảnh bế tắc, thiếu trước hụt sau. Nhưng thời điểm này, bạn sẽ lột xác ngoạn mục, tiền bạc đều chạm đỉnh, công việc dần dần được cải thiện.

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Thân là con giáp may mắn tiền chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Những áp lực trước đây đã không còn nên tinh thần của bạn cũng khá tốt, đánh đâu thắng đó. Nếu có ý định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Tiền bạc, công việc của bạn sẽ chạm đỉnh, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, muốn gì được nấy trong giai đoạn hoàng kim rực rỡ này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp giàu có được Thần Tài mở sổ chấm điểm vàng. Công việc của bạn gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn. Dự định ấp ủ bao lâu nay cũng có cơ hội thực hiện suôn sẻ, thuận lợi hơn mong đợi. Tuy nhiên bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức, thức khuya quá độ kẻo ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách.

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Thìn gặt hái được thành tựu đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Thìn độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương nhau, hòa thuận hơn. Không còn xảy ra bất cứ sai sót nào đáng tiếc trong thời điểm này. Nói chung mọi sự sẽ viên mãn, chỉ cần bạn chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Mão

Thu nhập của bạn trong thời điểm này vô cùng lớn. Mọi nguồn tiền bạc từ nghề tay trái, phải đổ về tiêu hoài không hết. Tài chính của bạn chạm đỉnh, số tiền trong ngân hàng cứ tăng dần đều. Điều này sẽ giúp bạn có cuộc sống ấm no trong dịp Tết. Hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang, dư dả của ăn của để trong tháng 12 Âm lịch hoan hỷ này.

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Mão có vận trình được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này sẽ có nhiều cải thiện. Không chỉ nhận được nhiều lời khen có cánh mà những dự án riêng của bạn được thực hiện suôn sẻ. Thời điểm này, bạn muốn gì được nấy, cầu một được mười, hoặc không cần cầu mong cũng thành hiện thực.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn được cấp trên đánh giá cao khả năng sáng tạo. Những việc bạn phụ trách được cấp trên trọng dụng, có thể cân nhắc cho lên vị trí cao nhất. Hãy chuẩn bị tinh thần để làm lãnh đạo, phụ trách nhiều dự án quan trọng, nặng ký trong thời điểm này. Tuy nhiên chuyện tình cảm không như ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, vợ chồng xảy ra nhiều bất đồng quan điểm nhỏ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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