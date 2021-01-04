Đầu tuần sau, 3 con giáp đón SONG HỶ: Tài vận sáng như sao, tình duyên đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 04/01/2021 14:00

Dưới đây là những con giáp may mắn đón song hỷ lâm môn trong đầu tuần sau, tài vận của bạn sáng như sao, tình duyên đỏ như son khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn trở thành con giáp thành công nhờ thái độ làm việc nhiệt tình nên được cấp trên trọng dụng, cân nhắc lên vị trí cao nhất. Bạn được cấp trên giao phó nhiều trách nhiệm quan trọng nên tha hồ thể hiện tài năng của mình.

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Thìn là con giáp may mắn đón lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Dù khối lượng công việc có nhiều đến mấy, bạn cũng giải quyết êm đẹp, không vướng phải bất cứ khó khăn lớn nào. Với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, thời điểm này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội, tha hồ thể hiện tài năng.

Người tuổi Thìn được quý nhân nâng đỡ nên đi đến đâu là tiền bạc theo gót đến đó. Những khó khăn, trục trặc thời gian qua cũng đã được giải quyết êm đẹp, đổi lại nhiều điều may mắn. Bên cạnh đó chuyện tình duyên của bạn cũng có nhiều tin vui lớn.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn, đây là thời gian phát tài rực rỡ của bạn. Con giáp này đang có vận trình trên đà phát triển, tiền bạc rực rỡ, tha hồ tiêu. Bạn có cơ hội triển khai nhiều dự án lớn, cấp trên sẽ giao cho bạn nhiều dự định quan trọng trong thời điểm này. Hãy tận dụng cơ hội để thể hiện tài năng của mình.

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Tý được Thần Tài chiếu cố, cấp trên ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cấp trên ưu ái hết lòng. Ngoài ra, tuổi Tý vốn thông minh nên kinh doanh hồng phát. Vận tài chính của bạn được cải thiện khá nhiều, muốn gì được nấy, đánh đâu thắng đó, không còn gặp bất cứ khó khăn gì nữa.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh, đánh bại nhiều tiểu nhân hãm hại. Bạn có số mệnh đặc biệt may mắn, đi đến đâu cũng được người khác yêu mến, nhiệt tình đón tiếp vì sự duyên dáng của bạn. Bạn là người lương thiện, không so đo tính toán nên được Thần Phật thương ban cho lộc lớn nhất. Nói chung thời điểm này, bạn sở hữu khối tài sản lớn, hãy may túi ba gang mà đựng.

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Mùi đánh bay tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, có nhiều tin vui về đường tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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