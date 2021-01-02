2 tháng đầu tiên của năm mới Tân Sửu, 3 con giáp đi đến đâu vơ lộc đến đó, ví cạn lại đầy

Tâm linh - Tử vi 02/01/2021 19:00

Dưới đây là những con giáp may mắn trong 2 tháng đầu tiên của năm Tân Sửu, đi đến đâu là vơ lộc của thiên hạ đến đó, ví cạn lại đầy tha hồ mua sắm, hưởng thụ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn đi đến đâu là hốt hết lộc đến đó, ví cạn lại đầy tha hồ tiêu xài. Bạn không chỉ giỏi giang trong giao tiếp mà còn được đánh giá cao tài năng giải quyết công việc. 2 tháng đầu tiên của trong năm mới đều mang lại nhiều lộc lớn, tha hồ hốt lộc lớn ông trời ban cho.

con giap may man 1
Thìn là con giáp may mắn quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ví của bạn cứ hết rồi lại đầy, quý nhân theo gót nên làm gì cũng thành công, đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó, tiền bạc đều như ý mình mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, bạn có vận đào hoa bủa vây, đi đến đâu là nhận được lời tỏ tình đến đó. Nữ tuổi Thìn xinh đẹp, sắc nước hương trời. Nam tuổi Thìn được nhiều người yêu mến, có công việc thuận lợi, chuyện tình cảm suôn sẻ.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn, vận tiền tài thăng tiến. Bạn được Thần Tài ưu ái, gặp nhiều tin vui về con đường tài lộc. Bạn có hướng đi mới trong sự nghiệp nên công việc thuận buồm xuôi gió. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên chạm đỉnh, tiền cứ đếm hết rồi lại đổ về không ngừng.

con giap may man 2
Thân tha hồ thể hiện tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này tinh thần của bạn khá thoải mái, đi đến đầu là vơ hết tiền bạc của thiên hạ đến đấy. Ví của bạn cứ hết rồi lại đầy, không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau như thời gian trước.

Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương và trân trọng bạn đời của mình nhiều hơn.

Tuổi Tý

con giap may man 3
Tý có vận tài chính vượng sắc không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tỷ là con giáp giỏi giang, bản lĩnh. Tài vận của bạn trong thời điểm này tăng lên đáng kể, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Sự nghiệp của bạn có nhiều bước tiến triển vượt bậc, tha hồ ngồi không hưởng phúc lộc trời ban. Chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng thăng hoa. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu mối quan hệ vô cùng tốt, có thể giúp nhau trong công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Những con giáp được mệnh danh là chuyên gia soi mói nên bị hãm hại, tiền bạc thụt lùi trong 3 ngày tới

Những con giáp được mệnh danh là chuyên gia soi mói nên bị hãm hại, tiền bạc thụt lùi trong 3 ngày tới

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, được mệnh danh là chuyên gia soi mói nên bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến, tiền bạc thụt lùi trong 3 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giỏi giang tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang