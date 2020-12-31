Chấm dứt năm xui tháng hạn, những con giáp biến trái đắng thành quả ngọt, hốt tiền lia lịa

Tâm linh - Tử vi 31/12/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp giỏi giang biến trái đắng thành quả ngọt, tiền bạc đổ về hốt bỏ túi lia lịa, cứ hết rồi lại có người mang đến chấm dứt năm xui tháng hạn đã qua.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có khả năng biến đắng cay thành hạnh phúc. Chấm dứt một năm đầy rẫy xui xẻo, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn đổi đời, lên hương. Vận tài chính của bạn có nhiều cải thiện, tương lai gặp nhiều quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc không phải lo nghĩ.

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Tý là con giáp giỏi giang niềm vui ngập trời trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện công việc của bạn cũng có nhiều tin vui, cấp trên ưu ái giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng nhất. Bạn có thể làm lãnh đạo, dẫn dắt một tập thể phát triển. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện hết tài năng của mình. Tuy nhiên nên biết lắng nghe thấu hiểu cho người khác, đừng tự làm theo ý mình kẻo không ai tôn trọng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp giỏi giang kiếm tiền siêu đỉnh. Bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ này, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Những khó khăn thăng trầm đã qua đi, bạn chuẩn bị bước vào giai đoạn đổi đời. Bạn có thể sẽ thay đổi một môi trường làm việc mới và được giữ chức vụ cao hơn hiện tại.

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Mùi gặt hái được nhiều thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình duyên của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân mở lòng nhiều hơn nên tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn nhất từ trước đến giờ.

Tuổi Mão

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những người tuổi Mão nhận được nhiều tin vui lớn. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng giao tiếp. Đi đến đâu là được người khác yêu mến đến đó vì sự duyên dáng và nhiệt tình của mình. Thời điểm này, bạn được quý nhân phù trợ nên nằm không cũng hưởng được lộc trời ban. Không còn vướng vào bất cứ vấn đề thị phi nào như thời gian trước.

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Mão bước qua khổ ải đến hồi hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn để dành được số tiền khá lớn nhờ vào kinh doanh buôn bán nhỏ. Nếu có cơ hội hãy mở rộng đầu tư làm ăn để nguồn thu nhập đổ về đếm không xuể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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