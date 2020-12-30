Đầu tháng 1 đến cuối tháng 2, 4 con giáp được Thần Tài ‘đỡ đầu’, túi không bao giờ cạn tiền

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được Thần Tài “đỡ đầu”, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiêu hoài không hết. Tinh thần của bạn khá tốt nên công việc cũng được thực hiện suôn sẻ hơn. Người kinh doanh buôn bán, chỉ cần ngồi không rung đùi tiêu tiền thoải mái. Đơn hàng của bạn đổ về ầm ầm, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Người làm công ăn lương, được cấp trên khen ngợi hết lời, có thể tăng lương thưởng trong thời điểm này. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên đến mức đáng báo động, không còn gặp bất cứ chuyện buồn nào.

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn được nâng đỡ nên công việc, tình duyên đều thuận lợi. Năng lực của bạn được đánh giá cao, vận tài chính có nhiều cải thiện. Cuộc sống của bạn cũng thú vị hơn vì tìm được tri kỷ có thể lắng nghe mình tâm sự trong thời điểm này.

Thìn đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung bạn có tinh thần tốt nên làm gì cũng thành công, tiền bạc chạm đỉnh, công danh tấn tới. Những khó khăn đã qua đi, bạn không còn vướng phải bất cứ trở ngại hay khó khăn nào. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui bất ngờ trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này.

Tuổi Mão

Không những được quý nhân hộ mệnh mà bạn còn được Thần Tài chỉ mặt điểm tên, giàu sang ngút trời. Cuộc sống của bạn gặp nhiều thay đổi, đón nhận vô số tin vui lớn về tiền bạc. Những dự định của bạn được thực hiện và mang lại nhiều thành tựu lớn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn, nhất là về tiền bạc và tình duyên.

Tuổi Thân

Thân được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp nhân hậu tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người khác nên vận trình gặp nhiều may mắn. Dù khó khăn đến mấy cũng giải quyết được và được quý nhân nâng đỡ hết sức. Những người tuổi Thân vốn thông minh, giỏi giang nên làm gì cũng thuận lợi. Bạn khá giỏi trong giao tiếp nên được cấp trên trọng dụng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm