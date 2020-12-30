Hết năm là hết khổ, 4 con giáp này như Phượng Hoàng tung cánh, may mắn chưa đủ mà còn phát tài

Tâm linh - Tử vi 30/12/2020 08:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, vận trình như Phượng Hoàng tung cánh, không chỉ gặp may mắn về đường tài lộc mà còn phát tài cực khủng khi hết năm Canh Tý.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão như hổ mọc thêm cánh vì có quý nhân nâng đỡ, giúp sức nhiệt tình. Bạn không chỉ may mắn mà còn phát tài vượng sắc, tiền bạc chạm đỉnh rực rỡ trong thời điểm này. Hết năm cũ, bước sang năm mới, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim đỏ rực, tiền bạc cứ đổ về liên tục như nước.

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Mão tha hồ hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên có cái nhìn cực kỳ ấn tượng về bạn. Hãy giữ vững tinh thần để đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc lẫn tình duyên trong thời điểm này. Cấp trên có cái nhìn khác hơn về bạn, chuyện tiền bạc, tình cảm đều viên mãn, thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn, được quý nhân nâng đỡ nên vận trình ngày một lên hương. Bạn như Phượng Hoàng tung cánh đập tan những việc khó khăn, trục trặc trong thời gian qua. Những người tuổi Tỵ khá tốt bụng nên được trọng dụng, yêu mến. Tỵ đi đến đâu là được yêu mến, đón tiếp nhiệt tình đến đó, thế nên hãy chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm vàng son này.

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Tỵ thể hiện tài năng vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn tha hồ thể hiện tài năng, công việc ngày một vượng sắc hơn. Năm cũ đã đi qua, năm mới sắp đến, bạn không còn vướng phải bất cứ chuyện buồn phiền nào. Thế nên hãy tận dụng cơ hội này để có nhiều bước tiến trong công việc.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp giỏi giang, được nhiều người yêu mến vì sự thông minh, nhanh nhẹn. Bạn lội ngược dòng thành công, cá chép hóa rồng, tiền bạc đều rực rỡ, vượng sắc. Vì có sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình của Ngọ gặp khá nhiều tin vui. Niềm vui lớn nhất là về chuyện tiền bạc, có nhiều bước tiến mới hơn trong công việc nên tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

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Ngọ thoải mái gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn trước đây đã không còn nên Ngọ thoải mái gặt hái thành công. Thành tựu bạn đạt được đều khá tốt, tiền bạc đề huề cứ hết rồi lại đầy, không lo thiếu trước hụt sau.

Tuổi Tý

Tý là con giáp bản lĩnh, có thể đánh bay kẻ xấu đang tìm cách hãm hại mình. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái, trọng dụng nên vận trình vô cùng vượng sắc. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu lớn, tha hồ thể hiện tài năng một cách trọn vẹn.

Sức khỏe của bạn trong thời điểm này cũng khá tốt. Thế nên có tinh thần làm việc được tốt hơn, làm một hưởng mười, không còn sợ ai hãm hại, cản đường thăng tiến.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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