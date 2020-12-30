Canh Tý khổ đến cùng tận, Tân Sửu vươn mình đổi đời, 3 con giáp này tha hồ mang tiền bỏ túi

Tâm linh - Tử vi 30/12/2020 13:00

Dưới đây là con giáp may mắn, năm Canh Tý đã chịu nhiều khổ đau đến tận cùng nhưng khi bước sang Tân Sửu sẽ đổi đời, tha hồ hốt tiền bỏ túi tiêu xài không hết.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão chịu khổ đủ rồi chuẩn bị bước sang một năm mới với nhiều tài lộc lớn. Năm Canh Tý, bạn vướng phải nhiều họa thị phi, bị kẻ xấu hãm hại đủ đường. Công việc làm ăn của bạn cũng không như ý muốn, tiền bạc không cánh mà bay, thất thoát nhiều.

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Mão là con giáp may mắn, tiền bạc bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi bước sang một năm mới Tân Sửu, bạn sẽ tha hồ đếm lộc trời ban. Những dự định đang ấp ủ bao lâu nay được thực hiện, công sức được đền đáp xứng đáng. Công việc của bạn phất lên như diều gặp gió, tình duyên cũng phơi phới, đón duyên lành như ý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn được đánh giá khá cao về tài năng trong năm Tân Sửu. Một năm cũ khó khăn đã qua đi, bạn chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài. Trong thời điểm này, bạn làm một được mười, buôn bán một vốn bốn lời.

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Thìn gặt hái được nhiều thành công lớn - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao về tài năng, hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện bản thân mình. Chắc chắn bạn sẽ ghi được nhiều điểm trong mắt cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp may mắn, tình tiền đều vượng sắc trong thời điểm này. Bạn không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến của mình, vận trình ngày càng phất lên như diều gặp gió. Những đóng góp của bạn trong thời gian qua đều mang lại nhiều thành tựu tốt.

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Tỵ tha hồ thể hiện tài năng trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện bản thân, gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Nói chung bạn sẽ được cấp trên trọng dụng, tha hồ ngồi không hưởng phúc. Lời khuyên cho bạn nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức mà hại thân, ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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