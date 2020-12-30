Trời sinh 3 con giáp hiền lành được phú quý, từ 30 tuổi trở đi sẽ ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 30/12/2020 19:30

Dưới đây là những con giáp hiền lành, được Thần Phật chiếu cố nên từ 30 tuổi trở đi sẽ ăn sung mặc sướng, tiền bạc hôn nhân đều vượng sắc, thăng hoa.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý hiền lành nên được nhận lộc trời ban. Bạn được “thiên thần hộ mệnh” nên vận tài chính vượng sắc, tiền bạc đổ về như thác nước. Trời sinh bạn hiền lành nên có cuộc sống vinh hoa phú quý.

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Tý là con giáp hiền lành gặp phúc lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Thời trẻ còn gặp nhiều chuyện buồn, vận thị phi bủa vây, công sức không được công nhận. Nhưng khi bước sang 30 tuổi, bạn sẽ thay vận đổi đời, trở nên giàu sang ngút trời. Nếu không thành đại gia khét tiếng cũng có cuộc sống dư dả, của ăn của để đề huề.

Nói chung công danh, tiền bạc của bạn đều vượng sắc về hậu vận, không còn bất cứ kẻ nào hãm hại. Cuộc sống hôn nhân cũng có nhiều tin vui, nữ tuổi Tý được chồng yêu thương hết mực. Nam tuổi Tý là người có trách nhiệm, yêu thương vợ con hết mực.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp hiền lành, lương thiện nên được Thần Phật hộ mệnh. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ, thăng tiến lên vị trí như ý. Nữ tuổi Dần đi đến đâu là được yêu mến đến đó vì có tấm lòng lương thiện, luôn giúp đỡ người khác không kể công. Bạn sẽ là người vợ, người mẹ vô cùng có trách nhiệm.

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Dần được cấp trên đánh giá cao khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Nam tuổi Dần là người có trách nhiệm, luôn là trụ cột trong gia đình. Nói chung những người tuổi Dần khá mạnh mẽ và quyết đoán nên trung vận, hậu vận sẽ gặp nhiều may mắn. Cuộc sống của bạn phấn lên, thay đổi chóng mặt.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giàu có từ 30 tuổi trở đi. Nữ tuổi Dậu chăm chỉ, cần cù nên được chồng yêu thương, con kính trọng. Cuộc sống khi còn trẻ của bạn gặp nhiều chuyện buồn vì công việc không ổn định. Nhưng từ 30 tuổi trở đi, bạn ngồi không hưởng phúc, không gặp bất cứ trở ngại, khó khăn nào trong công việc. Công việc của bạn thăng tiến, đời sống hôn nhân cũng khá viên mãn.

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Dậu giỏi giang được yêu thương hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Nam tuổi Dậu là người đàn ông có trách nhiệm, giỏi giang. Ở ngoài, bạn là người sếp, người lãnh đạo được cấp dưới yêu thương, nể phục. Ở nhà, bạn là người chồng được vợ con yêu thương, thoải mái dựa dẫm vào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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