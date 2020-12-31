4 con giáp sống tốt nên được trời xanh an bài cho cuộc sống giàu có, hốt vàng của thiên hạ trong cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 31/12/2020 08:00

Dưới đây là con giáp giàu có vì nhờ sống tốt nên trời xanh an bài cho vận tình tiền viên mãn, không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì trong cuối tuần.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân sống lương thiện, nhân hậu nên được trời xanh thương. Vào cuối tuần, bạn hốt vàng hốt bạc của thiên hạ, tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban. Nhờ phúc đức trời ban, bạn có cuộc sống ấm no hạnh phúc, không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn vật chất.

con giap giau co 1
Thân là con giáp giàu có tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh không bao giờ sân si hay tìm cách hãm hại bất cứ ai. Vì vậy mà khi gặp khó khăn đều có người giúp đỡ nhiệt tình. Cả đời bạn sẽ sống trong nhung lụa, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp giàu có, được quý nhân nâng đỡ nên con đường tài lộc hanh thông. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu lớn, được cấp trên khen ngợi hết lời. Từ khi sinh ra, bạn đã ít khi vướng phải chuyện rắc rối vì có tấm lòng lương thiện.

con giap giau co 2
Thìn có vận trình xung thiên - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thường xuyên đi chùa, hành thiện tích đức nên khó khăn đến mấy cũng có người đứng ra giúp sức, ít khi lâm vào cảnh túng thiếu.

Tuần cuối cùng của năm, bạn có thể để dành được số tiền lớn, tha hồ mua sắm dịp Tết. Công việc được thuần buồm xuôi gió, làm một hưởng mười, thoải mái mua nhà, sắm xe trong dịp này.

Tuổi Tý

Tý là con giáp bản lĩnh, thông minh lanh lợi nên công việc phát triển lên một bước tiến mới. Bạn sẽ có nhiều bước chuyển mới, khả năng tăng lương thưởng rất cao. Những ngày cuối năm cũ, tinh thần của bạn cũng khá tốt, không còn gặp phải nhiều chuyện buồn phiền không đáng có.

con giap giau co 3
Tý thoải mái thể hiện tài năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bạn có thể thỏa sức sáng tạo, ý tưởng được cấp trên đánh giá cao. Tiếng nói của bạn trong công việc cũng được nhiều người nể phục. Nói chung vì ăn ở hiền lành, tích không ít công đức nên vận trình của bạn vô cùng tốt, thoải mái thể hiện tài năng của mình trong thời điểm này.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp giỏi giang, có thể giải quyết hết thảy những khó khăn đến với mình trong thời điểm này. Vận trình của bạn bước sang một trang mới, tiền bạc, công danh đều đạt. Bạn bước vào giai đoạn vàng kim, vận tài chính vô cùng vượng sắc.

Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu tốt nên có thể tăng lương thưởng, thăng tiến. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui về đường tiền bạc, công danh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 con giáp nhan sắc tỏa sáng, tiền bạc chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa trong Tết dương lịch

4 con giáp nhan sắc tỏa sáng, tiền bạc chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa trong Tết dương lịch

Dưới đây là những con giáp may mắn, nhan sắc tỏa sáng, tiền bạc chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa rực rỡ trong Tết dương lịch ai nhìn vào cũng ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang