4 con giáp sống tốt nên được trời xanh an bài cho cuộc sống giàu có, hốt vàng của thiên hạ trong cuối tuần

Theo tử vi 12 con giáp, Thân sống lương thiện, nhân hậu nên được trời xanh thương. Vào cuối tuần, bạn hốt vàng hốt bạc của thiên hạ, tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban. Nhờ phúc đức trời ban, bạn có cuộc sống ấm no hạnh phúc, không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn vật chất.

Bản mệnh không bao giờ sân si hay tìm cách hãm hại bất cứ ai. Vì vậy mà khi gặp khó khăn đều có người giúp đỡ nhiệt tình. Cả đời bạn sẽ sống trong nhung lụa, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp giàu có, được quý nhân nâng đỡ nên con đường tài lộc hanh thông. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu lớn, được cấp trên khen ngợi hết lời. Từ khi sinh ra, bạn đã ít khi vướng phải chuyện rắc rối vì có tấm lòng lương thiện.

Thìn có vận trình xung thiên - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thường xuyên đi chùa, hành thiện tích đức nên khó khăn đến mấy cũng có người đứng ra giúp sức, ít khi lâm vào cảnh túng thiếu.

Tuần cuối cùng của năm, bạn có thể để dành được số tiền lớn, tha hồ mua sắm dịp Tết. Công việc được thuần buồm xuôi gió, làm một hưởng mười, thoải mái mua nhà, sắm xe trong dịp này.

Tuổi Tý

Tý là con giáp bản lĩnh, thông minh lanh lợi nên công việc phát triển lên một bước tiến mới. Bạn sẽ có nhiều bước chuyển mới, khả năng tăng lương thưởng rất cao. Những ngày cuối năm cũ, tinh thần của bạn cũng khá tốt, không còn gặp phải nhiều chuyện buồn phiền không đáng có.

Tý thoải mái thể hiện tài năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bạn có thể thỏa sức sáng tạo, ý tưởng được cấp trên đánh giá cao. Tiếng nói của bạn trong công việc cũng được nhiều người nể phục. Nói chung vì ăn ở hiền lành, tích không ít công đức nên vận trình của bạn vô cùng tốt, thoải mái thể hiện tài năng của mình trong thời điểm này.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp giỏi giang, có thể giải quyết hết thảy những khó khăn đến với mình trong thời điểm này. Vận trình của bạn bước sang một trang mới, tiền bạc, công danh đều đạt. Bạn bước vào giai đoạn vàng kim, vận tài chính vô cùng vượng sắc.

Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu tốt nên có thể tăng lương thưởng, thăng tiến. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui về đường tiền bạc, công danh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm