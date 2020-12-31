Những con giáp được mệnh danh là chuyên gia soi mói nên bị hãm hại, tiền bạc thụt lùi trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31/12/2020 19:30

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, được mệnh danh là chuyên gia soi mói nên bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến, tiền bạc thụt lùi trong 3 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ được mệnh danh là chuyên gia soi mói, ngồi lê đôi mách. Vì vậy mà vận tiền bạc, công việc của bạn thụt lùi trong 3 ngày tới. Công việc của bạn gặp nhiều trục trặc vì bị tiểu nhân hãm hại, công danh không như ý muốn. Những dự định đang ấp ủ cũng không thực hiện được vì bị kẻ xấu đâm sau lưng.

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Tỵ là con giáp xui xẻo tiền bạc không cánh mà bay - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bạn làm gì cũng gặp khó khăn, đầu tư vào đâu cũng vướng nhiều trở ngại. Hãy cẩn thận đừng hùn hạp làm ăn với bất cứ ai, kể cả người thân trong thời điểm khó khăn này. Vì có thể bạn sẽ bị lừa gạt mất hết tiền, làm bao nhiêu cũng không trả hết nợ.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp xui xẻo vì khẩu nghiệp. Bạn có thói quen nói xấu, chê bai người khác nên gặp không ít họa thị phi, tiền bạc không cánh mà bay, mất hết mối quan hệ tốt. Những việc bạn được giao đều không hoàn thành đúng thời hạn nên bị cấp trên khiển trách, giảm lương thưởng. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều khó khăn trở ngại trong thời điểm này.

Tuổi Thân

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Thân thị phi rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp đen đủi rơi vào “hố mực” nên vận xui bám riết không buông. Vận tài chính của bạn không như ý, gặp nhiều khó khăn thiếu trước hụt sau. Những rắc rối đổ về cùng lúc khiến bạn mệt mỏi, lao đao không yên. Bạn không tập trung vào công việc, thường xuyên lơ là nên vướng phải nhiều rắc rối khó khăn. Bị tiểu nhân cản đường thăng tiến, gánh nhiều vận đen trong thời điểm này không giải quyết được.

Tuổi Thìn

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Thìn mắc nhiều sai lầm trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không tập trung vào công việc nên mắc nhiều sai sót đáng tiếc. Điều này khiến cấp trên có cái nhìn không ấn tượng về bạn, nhiều dự án cũng ngừng hoạt động vì sự lơ là của bạn. Chuyện tình duyên của bạn cũng gặp nhiều chuyện không vui. Mối quan hệ xảy ra nhiều trục trặc, cả hai cãi nhau về chuyện tiền bạc. Không những vậy còn bất đồng quan điểm, xích mích về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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