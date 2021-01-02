Thời điểm hoàng kim 99 ngày sắp tới: 4 con giáp có số làm sếp lớn, kinh doanh phát tài, tình yêu đơm trái

Tâm linh - Tử vi 02/01/2021 19:30

Dưới đây là những con giáp may mắn có số làm lãnh đạo, kinh doanh phát tài bán một lời mười, tình yêu nở hoa, đơm trái trong thời điểm hoàng kim 99 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ có số làm lãnh đạo, giữ chức vụ lớn trong 99 ngày hoàng kim rực rỡ sắp tới. Những khó khăn trong năm cũ đã qua đi, bạn chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui lớn về tiền bạc, công việc và tình duyên.

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Tỵ là con giáp may mắn tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Người nữ tuổi Tỵ có nhan sắc nổi bật, từ vịt hóa thiên nga nên đi đến đâu cũng có người yêu quý, vận đào hoa bủa vây. Người nam tuổi Tỵ là người có trách nhiệm, công việc cũng đạt được nhiều thành tựu lớn. Thời điểm này, bạn tha hồ ngồi chơi xơi nước, hưởng thụ cuộc sống giàu sang vô đối.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, được Thần Tài yêu mến nâng đỡ. Bạn làm gì cũng thành công, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Thậm chí thời điểm này phải mua thêm két sắt mới chứa đủ lộc khủng nhất trời ban. Những người tuổi Mão được nhiều người yêu mến vì sự thông minh, nhanh nhẹn. Bạn giải quyết vấn đề khá tài tình nên không gặp bất cứ khó khăn nào trong thời điểm này.

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Mão tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh, làm một được mười, ngồi không hưởng lộc lớn trời ban cho. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc chạm đỉnh, tiêu hoài không hết. Phải may túi ba gang mới chứa đủ lộc lá ơn trên ban cho trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này.

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Mùi được đánh giá cao khả năng giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có thành công đến mấy cũng đừng quá kiêu ngạo. Bạn nên học cách sống khiêm tốn, làm việc chăm chỉ để đạt được nhiều thành quả tốt, nguồn thu nhập cũng ổn định hơn.

Tuổi Thân

Sức khỏe của bạn trong thời điểm này khá tốt, phấn chấn nên làm gì cũng thành công, thuận lợi. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng nắm bắt, sáng tạo ý tưởng. Công việc của bạn đạt được nhiều thành tựu tốt, cấp trên khen ngợi hết lời. Những mâu thuẫn xích mích với đồng nghiệp trong thời gian qua cũng được hóa giải, không còn vướng phải bất cứ khó khăn hay trở ngại nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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