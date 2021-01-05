Đúng 35 ngày tới: 3 con giáp này tài lộc đổ về ‘bốn phương, tám hướng’, Cát Thần chiếu sáng con đường quan lộ

Tâm linh - Tử vi 05/01/2021 13:00

Dưới đây là những con giáp may mắn đúng 35 ngày tới, tài lộc đổ về tha hồ tiêu xài, được Thần Phật phù trợ, soi đường dẫn lối nên con đường quan lộ rộng mở.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có vận tài lộc đổ về từ nhìn phía, được sao may mắn chiếu mệnh nên con đường quan lộ sáng sủa. Người kinh doanh buôn bán kiếm được nhiều hợp đồng béo bở, được cấp trên đánh giá cao. Người làm công ăn lương được sếp tin tưởng, giao cho nhiệm vụ quan trọng.

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Mùi là con giáp may mắn tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bạn có thể tận dụng đất để thể hiện tài năng của mình. Công việc của bạn phụ trách mang lại nhiều thành tựu lớn, tiền bạc đều chạm đỉnh, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Hãy thoải mái thể hiện sự sáng tạo của mình trong thời điểm này. Phát huy hết mình, bạn sẽ được công nhận, cấp trên trọng dụng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp may mắn đúng 35 ngày tới. Tài lộc của bạn sẽ có nhiều cải thiện rõ rệt, không còn bất cứ chuyện buồn phiền nào. Người tuổi Tuất không chỉ vượng vận tiền bạc mà tình duyên cũng có nhiều khởi sắc hơn mong đợi. Được sao may mắn chiếu mệnh nên đi đến đâu là được yêu mến đến đó.

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Tuất có công việc chạm đỉnh, khó khăn mấy cũng vượt qua được - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định, không còn gặp bất cứ khó khăn nào. Tuy nhiên hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với kẻ xấu trong thời điểm này. Họ ganh tỵ với thành tựu của bạn nên tìm cách hãm hại, cản đường. Thế nên làm gì cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, đừng để lộ khuyết điểm khiến bản thân lâm vào tình cảnh thiếu hụt tiền bạc, công việc sa sút.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu có, làm một hưởng mười tha hồ thể hiện khả năng sáng tạo vượt trội của mình. Không còn tiểu nhân hay bất cứ người nào hãm hại bạn trong thời gian này. Thế nên hãy tận dụng cơ hội tốt để thực hiện nhiều dự án riêng của bản thân.

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Hợi đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui lớn. Người độc thân tìm được duyên lành. Người có gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau, chuyện tiền bạc được cải thiện khá nhiều. Nói chung sẽ không còn gặp bất cứ chuyện rắc rối nào trong công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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