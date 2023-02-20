Tuần mới này (20-26/2), nước đẩy thuyền lên: TOP 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh hết mực, tài lộc vượng phát, tình duyên đỏ thắm

Bên cạnh đó, vận trình sự nghiệp của người cầm tinh con Ngựa cũng rất tốt, dù có thể gặp một chút ít khó khăn, trắc trở hoặc hơi bất ổn nhưng đến phút chót lại được quý nhân giúp đỡ, rất nhanh đã tháo gỡ được vấn đề.

Sang tuần mới (20/2 - 26/2), trong 12 con giáp, người tuổi Ngọ sẽ gặp vận may về tài lộc, làm gì cũng có lãi, một số người đã có chuẩn bị từ trước thì lại càng vượng nhanh, của cải đầy kho, dễ xin được các khoản đầu tư lớn, làm ăn ra tiền nên tích luỹ cũng nhân đôi.

Những người bạn tuổi Tuất bước sang tuần mới (20/2 - 26/2) cực kỳ thuận lợi, có thể nói là đổi vận hoàn toàn. Nếu trước đây xui rủi thì hiện tại đã may mắn hơn, tạm biệt những khó khăn cố hữu, tuổi Tuất sẽ mở ra một bước ngoặt trong đường tài lộc, có thể chớp lấy cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng vọt.

Có thể nói, chỉ cần tuổi Ngọ có thể nắm bắt cơ hội này thì sẽ có một bước ngoặt trong sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Ngọ có thể thăng tiến lên một tầm cao hơn, vị trí vững chắc hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, những mệt mỏi, khó chịu trước đó hoàn toàn được đền đáp.

Theo các chuyên gia tử vi, trong những ngày cuối tháng 2 dương lịch này, tuổi Tuất sẽ được các vì sao tốt lành bảo vệ, cơ hội làm giàu cũng tương đối mạnh, ngoài thu nhập cố định thông thường, sẽ có rất nhiều khoản tiền bất ngờ đổ về túi, trong nhà liên tục có việc vui, tinh thần phấn chấn, khoẻ mạnh.

Phương diện tình cảm của tuổi Tuất cũng có dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Người độc thân có thể gặp gỡ "người trong mơ" của mình ở một nơi ít ngờ nhất. Nếu đã cảm thấy rung động với đối phương, bạn nên chủ động giữ quan hệ với người đó nhé.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới này (20-26/2), người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp khi tiến trình công việc đang diễn ra đúng như mong muốn của bạn. Bạn cảm thấy hào hứng trong việc sáng tạo. Các ý tưởng tới nhiều và rất nhanh, nhưng điều quan trọng hơn là chúng được đồng nghiệp, cấp trên nhiệt tình tiếp nhận.

Tuần này các mối quan hệ đã có nhiều khởi sắc. Trước đó bạn thường cảm thấy ngại ngần khi nghĩ đến việc xin người khác giúp đỡ, nhưng trên thực tế là bạn chỉ cần nhắc điện thoại lên gọi điện mà thôi. Khi nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy quyết tâm và tự tin hơn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đừng ngần ngại khi tham gia những buổi "xem mắt" do bạn bè giới thiệu nhé, vì biết đâu bạn sẽ gặp được tình yêu của mình ở đó đấy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!