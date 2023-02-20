Tuần mới này (20-26/2), nước đẩy thuyền lên: TOP 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh hết mực, tài lộc vượng phát, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 11:21

Bước sang tuần mới (20-26/2), 3 con giáp dưới đây được dự đoán đại cát đại lợi, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên nở hoa.

Tuổi Ngọ

Tuần mới này (20-26/2), nước đẩy thuyền lên: TOP 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh hết mực, tài lộc vượng phát, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sang tuần mới (20/2 - 26/2), trong 12 con giáp, người tuổi Ngọ sẽ gặp vận may về tài lộc, làm gì cũng có lãi, một số người đã có chuẩn bị từ trước thì lại càng vượng nhanh, của cải đầy kho, dễ xin được các khoản đầu tư lớn, làm ăn ra tiền nên tích luỹ cũng nhân đôi.

Bên cạnh đó, vận trình sự nghiệp của người cầm tinh con Ngựa cũng rất tốt, dù có thể gặp một chút ít khó khăn, trắc trở hoặc hơi bất ổn nhưng đến phút chót lại được quý nhân giúp đỡ, rất nhanh đã tháo gỡ được vấn đề. 

Có thể nói, chỉ cần tuổi Ngọ có thể nắm bắt cơ hội này thì sẽ có một bước ngoặt trong sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Ngọ có thể thăng tiến lên một tầm cao hơn, vị trí vững chắc hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, những mệt mỏi, khó chịu trước đó hoàn toàn được đền đáp.

Tuổi Tuất

Tuần mới này (20-26/2), nước đẩy thuyền lên: TOP 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh hết mực, tài lộc vượng phát, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người bạn tuổi Tuất bước sang tuần mới (20/2 - 26/2) cực kỳ thuận lợi, có thể nói là đổi vận hoàn toàn. Nếu trước đây xui rủi thì hiện tại đã may mắn hơn, tạm biệt những khó khăn cố hữu, tuổi Tuất sẽ mở ra một bước ngoặt trong đường tài lộc, có thể chớp lấy cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng vọt.

Theo các chuyên gia tử vi, trong những ngày cuối tháng 2 dương lịch này, tuổi Tuất sẽ được các vì sao tốt lành bảo vệ, cơ hội làm giàu cũng tương đối mạnh, ngoài thu nhập cố định thông thường, sẽ có rất nhiều khoản tiền bất ngờ đổ về túi, trong nhà liên tục có việc vui, tinh thần phấn chấn, khoẻ mạnh. 

Phương diện tình cảm của tuổi Tuất cũng có dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Người độc thân có thể gặp gỡ "người trong mơ" của mình ở một nơi ít ngờ nhất. Nếu đã cảm thấy rung động với đối phương, bạn nên chủ động giữ quan hệ với người đó nhé.

Tuổi Thìn 

Tuần mới này (20-26/2), nước đẩy thuyền lên: TOP 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh hết mực, tài lộc vượng phát, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới này (20-26/2), người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp khi tiến trình công việc đang diễn ra đúng như mong muốn của bạn. Bạn cảm thấy hào hứng trong việc sáng tạo. Các ý tưởng tới nhiều và rất nhanh, nhưng điều quan trọng hơn là chúng được đồng nghiệp, cấp trên nhiệt tình tiếp nhận.

Tuần này các mối quan hệ đã có nhiều khởi sắc. Trước đó bạn thường cảm thấy ngại ngần khi nghĩ đến việc xin người khác giúp đỡ, nhưng trên thực tế là bạn chỉ cần nhắc điện thoại lên gọi điện mà thôi. Khi nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy quyết tâm và tự tin hơn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đừng ngần ngại khi tham gia những buổi "xem mắt" do bạn bè giới thiệu nhé, vì biết đâu bạn sẽ gặp được tình yêu của mình ở đó đấy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tháng 2 âm lịch sang: Thời khắc vàng đã tới, ai xui thôi chứ 3 tuổi này thì không, làm ăn vượng phát, tiền bạc không ngừng gia tăng

Tháng 2 âm lịch sang: Thời khắc vàng đã tới, ai xui thôi chứ 3 tuổi này thì không, làm ăn vượng phát, tiền bạc không ngừng gia tăng

Sang tháng mới, 3 con giáp này nhận lộc trời ban, kiếm được bộn tiền, trả hết nợ nần, cuộc sống lên hương khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tuần mới tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 13 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số