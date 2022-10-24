Tuần mới (24-30/10/2022): Con giáp nào chuẩn bị tinh thần đối diện với xui xẻo, con giáp nào mỉm cười hạnh phúc vì quá may mắn?

Người tuổi Dần có khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này. Bạn làm việc có đầu có đuôi nên nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

Đáng chú ý, đầu tuần sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo của mình để thiết lập một bước đi dài hơi. Đến cuối tuần trở thì hãy bước chậm lại một chút để đánh giá những gì mình đã làm nhé.

Tuần này, đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt khi được cả Chính Tài và Thiên Tài hậu thuẫn. Cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng hậu hĩnh.



Nhờ có khoản tiền này, con giáp may mắn tuần này có thể chi tiêu khá thoải mái, song vẫn cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Tuổi Thân

Sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Thân. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.

Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn. Vì vậy các bạn nữ nên chú ý những người mà mình tiếp xúc trong tuần này, có thể một trong số họ chính là nhân duyên trời định của bạn.

Chẳng những tình cảm, tài lộc của bạn cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Con giáp này giữ được chữ tín nên khách hàng lúc nào cũng tin tưởng và đổ về tấp nập, khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay.

Công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Con giáp xui xẻo

Tuổi Thìn



Tuần này là một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Mối quan hệ của bạn với cấp trên hoặc đồng nghiệp đều xuất hiện vấn đề. Có thể sự nóng nảy, độc đoán của bạn khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu. Bạn cần tìm cách thay đổi tật xấu của mình.

Vì phương diện sự nghiệp không có nhiều tiến triển nên tài lộc cũng khó gia tăng. Bạn cần hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng vào thời điểm này để tránh thua lỗ. Ngoài ra, những mối đầu tư từ trước đó của bản mệnh cũng ít thấy có dấu hiệu khả quan.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bạn đang quá phung phí tiền của cho những mục đích không thật sự cần thiết, khiến túi tiền khó có khi nào rủng rỉnh. Do đó, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, vừa với khả năng chi trả của mình.

Trong chuyện tình cảm, nếu đầu tuần, lứa đôi vẫn còn ngọt ngào với nhau thì đến cuối tuần, mọi việc lại chẳng còn thuận lợi như vậy nữa. Nhiều vấn đề xảy ra khiến đôi bên bắt đầu nghi kỵ nhau. Đừng giữ những suy nghĩ ấy trong lòng, hãy tâm sự với nửa kia để người ấy được biết những vấn đề bạn còn vướng mắc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!