Tuần mới 21/11 - 27/11 may mắn ngập tràn: 3 con giáp chân bước vào giới giàu sang, kinh doanh đại phát đại lộc, vốn 1 lời 100, tài lộc bùng nổ, tiền của gia tăng

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 22:45

Tử vi tuần mới tới đây từ 21/11 đến 27/11 báo hiệu nhiều niềm vui liên tiếp với 3 con giáp may mắn chuẩn bị hốt bạc hốt vàng, đón Thần Tài tới.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc từ 21/11 đến 27/11. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Tuần mới 21/11 - 27/11 may mắn ngập tràn: 3 con giáp chân bước vào giới giàu sang, kinh doanh đại phát đại lộc, vốn 1 lời 100, tài lộc bùng nổ, tiền của gia tăng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách hòa đồng và thân thiện. Họ luôn thích thú với những biến đổi hàng ngày, biết cách tận hưởng và định giá đúng các giá trị của cuộc sống.

Có thể coi đây là động lực cho sự cố gắng, nỗ lực của Dậu. Dù cho có nhiều điều gây bất lợi cho Dậu thì họ cũng sẽ nghĩ ra cách cải thiện chất lượng cuộc sống. Dù xảy ra chuyện gì họ cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với bản thân và khó có thể sống trong cảnh bần cùng. Lý do là bởi Dậu biết rằng những ngày tháng trước mặt còn dài và họ vẫn phải sống tốt.

Tuần mới 21/11 - 27/11 may mắn ngập tràn: 3 con giáp chân bước vào giới giàu sang, kinh doanh đại phát đại lộc, vốn 1 lời 100, tài lộc bùng nổ, tiền của gia tăng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả thực thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người. Cuộc sống sẽ không thể hoàn hảo nếu con người cứ suy nghĩ tiêu cực và cho rằng những điều mình làm chưa đúng. Mặc dù con đường phía trước của Dậu không hề bằng phẳng nhưng chỉ cần đấu tranh và bước về phía trước thì chắc chắn sẽ được đền đáp.

Từ 21/11 đến 27/11, người tuổi Dậu sẽ gặp những chuyện tốt lành, thuận lợi. Nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra và họ có thể thành công. 

Tuổi Hợi 

Chính Quan khuyến khích tuổi Hợi nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì đây là ngày để dấn thân hành động, bởi vì bạn chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ nỗ lực của mình. Khi có quyết tâm thì bạn sẽ có kế hoạch phù hợp mà thôi.

Tuần mới 21/11 - 27/11 may mắn ngập tràn: 3 con giáp chân bước vào giới giàu sang, kinh doanh đại phát đại lộc, vốn 1 lời 100, tài lộc bùng nổ, tiền của gia tăng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 21/11 đến 27/11 là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi. Con người không ai là hoàn hảo, đừng quên điều đó. Mỗi người đều có một điểm yếu, một thế mạnh riêng, việc phát huy những thế mạnh chính là điều mà bạn cần phải làm ngày hôm nay.

Trong những ngày này, sức khỏe của bản mệnh có những chuyển biến tích cực, bản thân tuổi Hợi tha hồ bay nhảy, cháy hết mình với gia đình, bạn bè.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 3 ngày đầu tuần mới, những con giáp sau có tài lộc phất lên phơi phới, trăm sự hanh thông giúp sức làm giàu.

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