Tuần mới (19/9 - 25/9): Bề trên ban tài lộc, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền trải kín sân, vàng chất đầy tủ, công danh song toàn

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 06:56

Nhờ Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp của 3 con giáp may mắn này tiếp tục phát triển rực rỡ, quý nhân dẫn đường, chỉ lối trong tuần mới.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, trong tuần mới tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến lên vị trí tốt hơn. Sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ.

Mùi nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh và có quý nhân dẫn dắt đến thành công. Việc làm ăn, kinh doanh của họ tiến triển khá tốt. Đây là thời điểm con giáp này có thể thả lỏng và hưởng thụ những thành quả mà mình đã đạt được.

Tuần mới (19/9 - 25/9): Bề trên ban tài lộc, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền trải kín sân, vàng chất đầy tủ, công danh song toàn - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, trong tuần mới tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến lên vị trí tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường nhiệt tình, phóng khoáng,rất thích kết giao thêm nhiều bạn bè. Chính vì thế, họ luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn nên dễ dàng vượt qua mọi thử thách.

Tử vi dự đoán, sang tuần mới tới, những người tuổi Ngọ do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Không những được quý nhân giúp đỡ, mà còn gặp được vô số cơ hội phát tài giàu có, rất nhiều nguồn thu lớn.

Tuần mới (19/9 - 25/9): Bề trên ban tài lộc, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền trải kín sân, vàng chất đầy tủ, công danh song toàn - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, sang tuần mới tới, những người tuổi Ngọ do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con Khỉ bước vào giai đoạn đổi đời trong tuần mới từ 19/9 đến 25/9. Tài lộc không ngừng tăng lên, cứ mở cửa là thấy tiền ùa vào nhà. Những tháng qua khó khăn đến đâu thì thời gian này, tuổi Thân sẽ vượt qua tất cả.

Nhờ Thần Tài và quý nhân chiếu cố, con giáp này có thể hoàn thành những dự định đang dở dang và tìm được cơ hội tuyệt vời để phát triển. Chính vì thế, các chú Khỉ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc trời, của nả chất chồng, gánh bạc gánh vàng mỏi lưng.

Tuần mới (19/9 - 25/9): Bề trên ban tài lộc, 3 con giáp đại phát đại tài, tiền trải kín sân, vàng chất đầy tủ, công danh song toàn - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con Khỉ bước vào giai đoạn đổi đời trong tuần mới từ 19/9 đến 25/9 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng, trong 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, vận may ập đến bất ngờ, làm gì cũng dễ phát tài phát lộc

Thần Tài báo mộng, trong 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, vận may ập đến bất ngờ, làm gì cũng dễ phát tài phát lộc

Theo dự báo tử vi, trong 2 ngày đầu tuần mới, có 3 con giáp dưới đây sẽ có tài lộc cực phát, tài vận bùng nổ bất ngờ.

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