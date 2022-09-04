Gặt đầy phúc khí, đúng 9 ngày tới (5/9 - 13/9), 3 con giáp thoải mái chi tiêu, tiền đua nhau ập về, vận đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 14:51

Trong 9 ngày tới, những con giáp may mắn này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, tài vận và sự nghiệp sẽ thăng hoa như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

Có vẻ như được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên vận trình của người tuổi Thìn trong 9 ngày tới có nhiều khởi sắc khá rõ rệt. Nhờ vậy, bạn sẽ được điểm vào danh sách là một trong những con giáp may mắn. Trước đó, khó khăn thế nào đều rũ sạch "tất tần tật", mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả bằng chính bản tĩnh và sự tự tin của mình.

Công danh sự nghiệp cũng trên đà tăng tiến. Bạn ngày càng được tin tưởng và giao thêm nhiều trọng trách. Con giáp này vốn có chí hướng và có lý tưởng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn có thể phát huy được thế mạnh và xây dựng mọi thứ thật viên mãn. Nếu biết nắm bắt cơ hội lần này để chứng tỏ bản thân, bạn có thể sẽ làm nên đại sự không ngờ. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng đang hết sức êm ấm. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm nồng nàn.

Gặt đầy phúc khí, đúng 9 ngày tới (5/9 - 13/9), 3 con giáp thoải mái chi tiêu, tiền đua nhau ập về, vận đỏ chót như son - Ảnh 1
Có vẻ như được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên vận trình của người tuổi Thìn trong 9 ngày tới có nhiều khởi sắc khá rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cũng là một trong những con giáp dễ gặt hái được nhiều may mắn và thành công trong 9 ngày tới. Mọi thứ đang tiến triển khá tốt đúng với mong muốn và tính toán của bạn. Không khó để những chú Cọp tìm ra đường đi thăng tiến phù hợp cho bản thân. Hơn nữa, mệnh chủ còn là người không bận tâm đến khó khăn, sẵn sàng làm việc bằng hết sức mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thành quả bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chẳng ai có thể dị nghị bất cứ điều gì về bạn nữa.

Ngoài sự nghiệp, thì tài vận và đời sống tình cảm tuổi Dần cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn không những có cơ hội mà còn có cả dũng khí để nhận ra và theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Người độc thân cần thoải mái trong vấn đề tình cảm, thuận theo tự nhiên và nắm vững những gì mình đang có.

Gặt đầy phúc khí, đúng 9 ngày tới (5/9 - 13/9), 3 con giáp thoải mái chi tiêu, tiền đua nhau ập về, vận đỏ chót như son - Ảnh 2
Người tuổi Dần cũng là một trong những con giáp dễ gặt hái được nhiều may mắn và thành công trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Có thể nói, 9 ngày tới là thời điểm rất đáng mong chờ với người tuổi Hợi khi tử vi nhận thấy, cuộc sống của bạn sẽ được nâng lên tầm cao mới. Thời điểm này, những chú Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng.

Người làm công ăn lương sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, còn đối với người kinh doanh thì sẽ có cơ hội phát tài, tăng tài tăng lộc nhanh chóng. Cát thần sẽ gánh đỡ cho bản mệnh những rắc rối, phiền phức có thể gặp phải đồng thời hóa giải nguy cơ có thể xảy ra. Bản mệnh chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra là sẽ nhận được kết quả không đến nỗi nào. Nhìn chung, đây sẽ là khoảng thời gian hoàng kim đáng mong chờ, tuổi Hợi cứ nỗ lực và chăm chỉ hơn thì sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Gặt đầy phúc khí, đúng 9 ngày tới (5/9 - 13/9), 3 con giáp thoải mái chi tiêu, tiền đua nhau ập về, vận đỏ chót như son - Ảnh 3
Có thể nói, 9 ngày tới là thời điểm rất đáng mong chờ với người tuổi Hợi khi tử vi nhận thấy, cuộc sống của bạn sẽ được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Khổ tận cam lai, đếm ngược 2 ngày cuối cùng tháng cô hồn (28/7, 29/7), 3 con giáp tiền phủ lối đi, nghênh tài đón lộc, vận khí ngút trời

Khổ tận cam lai, đếm ngược 2 ngày cuối cùng tháng cô hồn (28/7, 29/7), 3 con giáp tiền phủ lối đi, nghênh tài đón lộc, vận khí ngút trời

Tử vi dự báo, trong 2 ngày cuối cùng tháng 7 cô hồn sẽ là thời điểm 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, thuận lợi đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 9 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi chủ nhật tử vi ngày 4/9/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục