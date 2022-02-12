Tuần mới (14/2 - 20/2): 3 con giáp đến thời phát tài, tiền bạc bao la, sự nghiệp tấn tới, đầu tư 1 sinh lời 10

Tâm linh - Tử vi 12/02/2022 20:38

Bước sang tuần mới, những con giáp này may mắn làm việc gì cũng sẽ kiếm được nhiều tiền bạc, tình duyên viên mãn.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, những người tuổi Thìn chính là con giáp may mắn trong tuần mới này. Những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội thăng tiến nhờ biết biến khó khăn thành thời cơ để bứt tốc mạnh mẽ. Người tuổi Thìn sẽ được Quý nhân giúp đỡ để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.

Ngoài ra, tuổi Thìn cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ các công việc tay trái. Chính sự năng nổ, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ sẽ giúp bạn không phải rơi vào tình trạng băn khoăn, tính toán quá nhiều trước khi mua một món đồ.

Tuần mới (14/2 - 20/2): 3 con giáp đến thời phát tài, tiền bạc bao la, sự nghiệp tấn tới, đầu tư 1 sinh lời 10 - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Trên phương diện tình cảm, nhờ việc biết chú ý hơn về vẻ bề ngoài nên người tuổi Thìn tạo được sức hút mãnh liệt với những người khác giới xung quanh. Thậm chí có những người mới gặp một vài lần nhưng đã có ấn tượng khá tốt về bạn.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, trong tuần mới này, người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Với thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với thách thức nhưng bạn sẽ sớm nhận được những thành tựu xứng đáng.

Trong thời gian này, bạn thường được cấp trên giao phó trọng trách, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, có sức ảnh hưởng trong tập thể. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ đang các chức vụ quản lý, chủ quản, tháng này công việc càng thêm hanh thông, làm tới đâu chắc tới đó, giữ được uy tín với cấp dưới.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng đang tiến triển hết sức thuận lợi. Hãy chủ động mở rộng mối quan hệ, rồi bạn sẽ có thêm những niềm vui khi được trò chuyện với người tâm đầu ý hợp.

Tuần mới (14/2 - 20/2): 3 con giáp đến thời phát tài, tiền bạc bao la, sự nghiệp tấn tới, đầu tư 1 sinh lời 10 - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều tin vui trong tuần mới này. Trước hết, trên đường công danh sự nghiệp, bản mệnh đang bước những bước hết sức vững vàng, làm đâu chắc đó nên gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Trong thời điểm này, tuổi Tỵ có thể ký kết hợp đồng, mưu cầu đại sự rất dễ thành. Hãy mở rộng mối quan hệ của mình, bạn sẽ tìm được huớng phát triển thích hợp.

Trong thời gian này tuổi Tỵ sẽ tăng nguồn thu nhập của bạn vẫn rất ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính thực, còn nếu muốn nhận thêm những khoản lợi nhỏ thì bạn có thể làm thêm những công việc tay trái hoặc dự án đầu tư ngoài.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng diễn ra thuận lợi, gia đạo yên bình khiến bạn luôn yên tâm và có động lực để cố gắng hơn nữa.

Tuần mới (14/2 - 20/2): 3 con giáp đến thời phát tài, tiền bạc bao la, sự nghiệp tấn tới, đầu tư 1 sinh lời 10 - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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