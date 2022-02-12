Lễ Tình nhân sắp đến, 3 con giáp này sẽ tìm được chân ái cuộc đời, tình duyên nở hoa rực rỡ

Trước ngày Lễ tình nhân, đời sống tình cảm của Dậu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là lúc thần tình yêu sẽ gõ cửa trái tim của Dậu và mang đến cho bạn một người đặc biệt. Người đó sẽ khiến bạn có những rung cảm chưa từng có và mối quan hệ giữa hai bạn sẽ tiến triển rất tốt đẹp, lâu dài. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc dành cho tuổi Dậu.

Tuổi Dậu sống khá khép kín và không thích chia sẻ những chuyện riêng tư của mình. Khi bước vào tình yêu, Dậu sẽ yêu một cách cuồng nhiệt, hết mình và hết lòng vì đối phương. Đây là người giàu tình cảm, chân thành và sẵn sàng hi sinh vì người khác. Con giáp này có thể gặp không ít những mối quan hệ dở dang, mang nhiều tổn thương nhưng Dậu không bao giờ mất đi niềm tin vào tình yêu.

Tuổi Tý tự tin, nhiệt thành và luôn vì người khác. Trong tình yêu, con giáp này luôn yêu một cách chân thành, say đắm. Một khi đã yêu, Tý sẽ luôn hi sinh hết mình vì đối phương, luôn làm mọi cách để người ấy vui vẻ và hạnh phúc. Thậm chí, có phải vất vả một chút nhưng khiến cho đối phương nở nụ cười thì họ cũng chấp nhận.

Tử vi cho thấy, trước thềm ngày lễ Tình nhân này, vận đào hoa của Tý sẽ vô cùng vượng phát. Con giáp này sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều đối tượng, thậm chí sẽ liên tục nhận được lời tỏ tình hoặc lời mời hẹn hò. Đây là thời điểm Tý sẽ tìm được cho mình chân ái của cuộc đời. Người đó không chỉ mang lại cho bạn sự thanh thản trong tâm hồn mà còn giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp sống rất có tình có nghĩa, có trước có sau. Thìn luôn nỗ lực và cố gắng, không chỉ để cho bản thân mà còn cho những người xung quanh một cuộc sống đầy đủ, bình an. Trong tình yêu, tuổi Thìn là người luôn hướng nhiều đến thực tại. Mặc dù, họ là người không mấy lãng mạn, ngọt ngào nhưng họ luôn thể hiện tình cảm của mình bằng những hành động thực tế thay vì lời nói sáo rộng.

Tuổi Thìn chung thủy và chân thành. Trước thềm lễ Tình nhân 2022, thần tình yêu sẽ mang đến cho Thìn những món quà bất ngờ mà bạn không bao giờ có thể nghĩ đến. Một người đặc biệt sẽ đến mở cửa trái tim của Thìn, bước vào cuộc sống của bạn một cách nhẹ nhàng nhưng đủ khiến bạn cảm thấy bình yên và an toàn. Tình yêu đến bất ngờ khiến cho Thìn có một chút choáng ngợp. Sau cùng, Thìn sẽ cảm nhận được sự chân thành, thật lòng từ người ấy và chuyện tình này sẽ có một cái kết vô cùng mĩ mãn, trọn vẹn.

Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm