Tuần mới (13/3 - 19/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', tiền tài đếm không xuể, quý nhân giúp đỡ, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 06:53

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sự nghiệp thăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', tiền tài đếm không xuể, quý nhân giúp đỡ, chính thức hết khổ vào tuần mới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp khá tươi sáng, ổn định. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình thì vận may sẽ luôn mỉm cười với bạn. Được quý nhân trợ giúp, hầu như mọi công việc làm ăn của bạn đều suôn sẻ, thu về kết quả tốt, giúp bạn vươn lên và làm chủ vận mệnh của mình. Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên tốt đẹp. Có thể nói, đây là thời cơ thích hợp để bạn và nửa kia tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Ngoài ra, sự nâng đỡ của Tam Hội giúp mối quan hệ của cả hai mau chóng hàn gắn vết rạn nứt tình cảm. 

Tuần mới (13/3 - 19/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', tiền tài đếm không xuể, quý nhân giúp đỡ, chính thức hết khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ thịnh vượng cà không còn vất vả. Đồng thời, bạn tạo dựng được những mối quan hệ lý tưởng trong tháng này, vận đen của họ không còn, vận đỏ sẽ đeo trong thời gian tới. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của bạn khá suôn sẻ nếu như bạn vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực.

Vận trình tình cảm rực rỡ. Thủy Mộc tương sinh giúp bạn tự tin hơn trong việc bộc lộ những cảm xúc với người ấy. Đồng thời, hạnh phúc lứa đôi trở nên tốt đẹp nhờ sự vun vén tình cảm của những người trong cuộc. 

Tuần mới (13/3 - 19/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', tiền tài đếm không xuể, quý nhân giúp đỡ, chính thức hết khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, họ được thần tài chiếu cố, giúp cuộc sống ổn định, hạnh phúc, nhờ chăm chỉ làm ăn mà có được mối quan hệ tốt trong xã hội. Tài quản lý, lãnh đạo và năng lực chuyên môn của bạn sẽ được bộc lộ và khai thác triệt để tại nơi làm việc. Cấp trên sẽ cho bạn cơ hội để "phô bày" lợi thế của mình, và họ sẵn sàng nâng đỡ, đưa bạn lên tầm cao mới trong sự nghiệp nếu bạn chăm chỉ, nhiệt tình, chứng minh được bạn dám làm và có thể đảm nhận được những nhiệm vụ quan trọng.

Vận trình tình cảm hạnh phúc, vui tơi. Đây là thời điểm thiên thời - địa lợi - nhân hòa để các cặp đôi yêu nhau có cơ hội hâm nóng tình cảm, sau khoảng thời gian xa cách. 

Tuần mới (13/3 - 19/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', tiền tài đếm không xuể, quý nhân giúp đỡ, chính thức hết khổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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