Tuần đầu tiên của tháng 3 (1/3 - 6/3), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, Cát tinh hộ mệnh nên vận trình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 26/02/2022 16:38

Dưới đây là những con giáp may mắn trời thương cho trúng hợp đồng lớn, nhận được quyết định lên vị trí cao hơn khiến nhiều người nể phục.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần đầu tiên của tháng 3, tuổi Thân có cơ hội trúng hợp đồng tiền tỷ. Những giấc mơ của bạn trở thành sự thật nên tâm trạng vô cùng vui mừng, phấn chấn. Điều này giúp vận trình của bạn gặp nhiều thuận lợi, làm một hưởng mười, không còn khó khăn như trước đây. Những việc bạn làm đều mang lại thành quả tốt nên ai cũng nể phục.

Tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng, đừng quá kiêu ngạo mà khiến người khác chán ghét, không dám đến gần. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nên mở lòng nhiều hơn, đừng quá hà khắc khiến bản thân mệt mỏi. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thú vị hơn vì có mối quan hệ mới.

Tuần đầu tiên của tháng 3 (1/3 - 6/3), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, Cát tinh hộ mệnh nên vận trình rực rỡ - Ảnh 1
Trong tuần đầu tiên của tháng 3, tuổi Thân có cơ hội trúng hợp đồng tiền tỷ - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Tuần đầu tiên của tháng 3, tuổi Mùi được Thần Tài chiếu mệnh nên vận tiền bạc vô cùng viên mãn. Công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi, không còn phải vất vả, chật vật như trước đây. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thăng quan tiến chức, giữ chức vụ mà bản thân mơ ước bấy lâu nay.

Thời điểm này, bạn cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, luyện tập thể dục thể thao nên tinh thần khá vui vẻ, phấn chấn. Nhờ có sức khỏe tốt nên kế hoạch của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền bạc đổ về như nước tiêu hoài không hết.

Tuần đầu tiên của tháng 3 (1/3 - 6/3), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, Cát tinh hộ mệnh nên vận trình rực rỡ - Ảnh 2
Tuần đầu tiên của tháng 3, tuổi Mùi được Thần Tài chiếu mệnh nên vận tiền bạc vô cùng viên mãn - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp bản lĩnh kiếm tiền siêu đỉnh trong tuần đầu tiên của tháng 3. Đây là cơ hội giúp bạn thăng tiến, tiền bạc chạm đỉnh, số dư trong ngân hàng tăng lên đều đều. Hãy tận dụng vì cơ hội này hiếm lắm mới có được, nếu bạn bỏ lỡ sẽ không có lần sau.

Những người nữ tuổi Dậu sẽ nhận được khá nhiều lời tỏ tình, có chuyện tình đẹp như trong phim. Nam tuổi Dậu đi đến đâu là nổi bật đến đó khiến nhiều cô gái muốn có được. Nói chung vận tiền bạc, tình duyên của bạn siêu tốt, muốn gì được nấy, vô cùng hanh thông, thuận lợi. Tiền bạc đủ tiêu, tình yêu cũng đầy tim không sợ bị phản bội.

Tuần đầu tiên của tháng 3 (1/3 - 6/3), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, Cát tinh hộ mệnh nên vận trình rực rỡ - Ảnh 3
Tuổi Dậu là con giáp bản lĩnh kiếm tiền siêu đỉnh trong tuần đầu tiên của tháng 3 - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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