Tuần đầu tháng 7, 3 con giáp VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 11:18

Dự đoán tuần đầu tháng 7, 3 con giáp sau đây vất vả đã qua, khó khăn lùi lại phía sau, chỉ cần luôn giữ tinh thần thoải mái thì thần tài lẫn thần may mắn đều sẽ ghé thăm.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Tròn công việc, người tuổi Hợi rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm. Con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác. Trong tuần đầu tháng 7, người tuổi Hợi được trời ban sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật. Về công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này cũng hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây.

Người tuổi Hợi bán được nhiều hàng hóa, thu lời cao hơn. Nếu làm quản lý, bạn sẽ gặp được nhân viên có tài, có tâm, muốn gắn bó lâu dài với bạn. Người tuổi Hợi làm công ăn lương cũng có cơ may bứt phá trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức, tăng lương cũng rộng mở.  

Tuần đầu tháng 7, 3 con giáp VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính tình lạc quan, vui vẻ và hài hước. Đa phần người tuổi này đều mang tính cách hướng ngoại, thích kết bạn, thích giao du. Dự đoán tuần đầu tháng 7, người tuổi Sửu có vận quý nhân rất vượng, bạn có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của bạn nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng. 

Công việc của người tuổi Sửu cũng thuận buồm, xuôi gió hơn. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội mở thêm chi nhánh làm ăn. Nhưng bạn cũng cần cân nhắc kỹ trước mỗi lời đề nghị hợp tác để tránh bị lừa gạt.  

Tuần đầu tháng 7, 3 con giáp VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, bạn có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, bạn biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền trong tuần đầu tháng 7. Bên cạnh đó, người tuổi Tý được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ. Thay vì trông chờ, con giáp này nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Không chỉ vậy, sắp tới, bạn sẽ được cấp trên, đồng nghiệp quý mến, tạo nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Hơn nữa, con giáp này cũng khá may mắn trong chuyện tình duyên. Người còn độc thân dễ gặp được người phù hợp với mình trong những lần hợp tác công việc. Nhìn chung, từ thời điểm này, người tuổi Tý gặp nhiều điều may, ít điều xui, bình an, may mắn, tài lộc dồi dào.

Tuần đầu tháng 7, 3 con giáp VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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