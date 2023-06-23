Đúng thứ Bảy và Chủ nhật (24/6, 25/6), 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 03:52

Top 3 con giáp sẽ đón nhận nhiều cơ hội xuất hiện khi bước sang thứ Bảy và Chủ nhật. Chỉ cần bạn nhanh chóng nắm bắt ắt sẽ chuyển vận, đổi đời không xa.

Tuổi Sửu

Thần Tài xuất hiện ngay khi bước sang thứ Bảy và Chủ nhật giúp con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề chính lẫn nghề tay trái. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ. Công việc đầu tuần tương đối bận rộn nên tuổi Sửu cần đảm đủ sức khỏe để hoàn thành mọi việc.

Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Tình cảm các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng. Bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật (24/6, 25/6), 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sang thứ Bảy và Chủ nhật, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Thời gian qua, con giáp này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi làm gì cũng thất bại.

Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Nhưng đừng lo, trong thời gian này, Tuổi Tỵ nhanh chóng tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm nên chẳng mấy lấy lại những gì đã mất. Bản mệnh còn được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ.

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật (24/6, 25/6), 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật, tài lộc của tuổi Thân đã có dấu hiệu tăng tiến. Tất cả là nhờ bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội làm ăn để tăng nguồn thu. Trong công việc, tuổi Thân còn được thần tài và quý nhân xuất hiện chiếu cố, giúp mọi thứ trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn.

Điều quan trọng, tuổi Thân hãy vận dụng trí thông minh của mình để xây dựng một nền tảng vững chắc. Mặc dù gặp nhiều may mắn nhưng tuổi Thân vẫn nên đề phòng họa phá tài. Có kẻ xấu đang chờ bản mệnh sơ hở để lừa gạt tiền bạc.

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật (24/6, 25/6), 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

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Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

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