Tuần cuối cùng(24/4 đến 30/4): Con giáp nào sẽ về đích, chuẩn bị 'TẬU BIỆT THỰ ' đón lễ

Theo tử vi , công danh sự nghiệp của người tuổi Tý đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng vào ngày đầu tuần 24/4. Bản mệnh một khi đã muốn điều gì là cố gắng theo đuổi đến cùng. Đây là lúc mà những cố gắng của người tuổi Tý bắt đầu có kết quả, giúp bản mệnh thu về một khoản không nhỏ.

Đặc biệt, người tuổi Tý làm kinh doanh có bước đột phá lớn, dự kiến từ 24/4 thu hái mỏi tay. Tuy nhiên, dù có tiền thì Tý cũng nên chi tiêu hợp lý, sống tiết kiệm và để dành tiền đầu tư cho những mối làm ăn lớn khác.

Tử vi tuổi Dần

Người tuổi Dần thẳng thắn, chính trực, luôn phấn đấu để có thể trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi. Bên cạnh đó, con giáp này cũng sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nên nhận được không ít phúc báo.

Từ 24/4 đến 30/4, bạn bè chính là cao nhân đem lại nhiều thông tin có lợi cho việc thăng tiến công việccho người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Từ 24/4 đến 30/4, bạn bè chính là cao nhân đem lại nhiều thông tin có lợi cho việc thăng tiến công việc cũng như thu cho người tuổi dần về không ít tiền bạc.

Chỉ cần người tuổi Dần không bỏ dở giữa chừng, nỗ lực tiếp tục phấn đấu thì tin chắc sẽ càng nhiều cơ hội làm giàu, kiếm tiền đến với con giáp này.

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi cho thấy có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất gặp nhiều điều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Bạn có thể thu hồi vốn nhanh chóng từ những khoản đầu tư đúng đắn trước đó. Cũng nhờ vậy, bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào các quyết định của mình.

Với người làm công ăn lương, từ 24/4 bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, từ 24/4 bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Lãnh đạo có thể trao cho bạn những cơ hội để bạn khẳng định vị thể của bản thân. Hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tiềm năng của bạn sẽ còn giúp bạn tiến rất xa.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bạn rằng nếu tình cảm đã hết thì đừng nên níu kéo mãi. Bạn nên để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực để đón chờ những điều tốn đẹp xuất hiện ở phía trước.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm