Tuần cuối cùng(24/4 đến 30/4): Con giáp nào sẽ về đích, chuẩn bị 'TẬU BIỆT THỰ ' đón lễ

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 16:51

Người cầm tinh các con giáp sau đây xin chú ý, tuần cuối cũng trong tháng sẽ là thời điểm vàng để con giáp này về đích, dẫn đầu thành tích trong công việc, tiền bạc cũng kéo theo, dư giả đến cuối năm.

Tử vi tuổi Tý

Theo tử vi, công danh sự nghiệp của người tuổi Tý đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng vào ngày đầu tuần 24/4. Bản mệnh một khi đã muốn điều gì là cố gắng theo đuổi đến cùng. Đây là lúc mà những cố gắng của người tuổi Tý bắt đầu có kết quả, giúp bản mệnh thu về một khoản không nhỏ.

Tuần cuối cùng(24/4 đến 30/4): Con giáp nào sẽ về đích, chuẩn bị 'TẬU BIỆT THỰ ' đón lễ - Ảnh 1

Người tuổi Tý làm kinh doanh có bước đột phá lớn, dự kiến từ 24/4 thu hái mỏi tay

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người tuổi Tý làm kinh doanh có bước đột phá lớn, dự kiến từ 24/4 thu hái mỏi tay. Tuy nhiên, dù có tiền thì Tý cũng nên chi tiêu hợp lý, sống tiết kiệm và để dành tiền đầu tư cho những mối làm ăn lớn khác.

Tử vi tuổi Dần

Người tuổi Dần thẳng thắn, chính trực, luôn phấn đấu để có thể trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi. Bên cạnh đó, con giáp này cũng sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nên nhận được không ít phúc báo.

Tuần cuối cùng(24/4 đến 30/4): Con giáp nào sẽ về đích, chuẩn bị 'TẬU BIỆT THỰ ' đón lễ - Ảnh 2
Từ 24/4 đến 30/4, bạn bè chính là cao nhân đem lại nhiều thông tin có lợi cho việc thăng tiến công việccho người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Từ 24/4 đến 30/4, bạn bè chính là cao nhân đem lại nhiều thông tin có lợi cho việc thăng tiến công việc cũng như thu cho người tuổi dần về không ít tiền bạc.

Chỉ cần người tuổi Dần không bỏ dở giữa chừng, nỗ lực tiếp tục phấn đấu thì tin chắc sẽ càng nhiều cơ hội làm giàu, kiếm tiền đến với con giáp này.

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi cho thấy có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất gặp nhiều điều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Bạn có thể thu hồi vốn nhanh chóng từ những khoản đầu tư đúng đắn trước đó. Cũng nhờ vậy, bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào các quyết định của mình.

Tuần cuối cùng(24/4 đến 30/4): Con giáp nào sẽ về đích, chuẩn bị 'TẬU BIỆT THỰ ' đón lễ - Ảnh 3
Với người làm công ăn lương, từ 24/4 bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, từ 24/4 bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Lãnh đạo có thể trao cho bạn những cơ hội để bạn khẳng định vị thể của bản thân. Hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tiềm năng của bạn sẽ còn giúp bạn tiến rất xa. 

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bạn rằng nếu tình cảm đã hết thì đừng nên níu kéo mãi. Bạn nên để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực để đón chờ những điều tốn đẹp xuất hiện ở phía trước.

 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm

10 ngày đầu tháng 5/2023: Con giáp nào 'SUNG TÚC VIÊN MÃN', con giáp nào 'THIẾU TRƯỚC HỤT SAU'?

10 ngày đầu tháng 5/2023: Con giáp nào 'SUNG TÚC VIÊN MÃN', con giáp nào 'THIẾU TRƯỚC HỤT SAU'?

Sau quốc tế Lao động, người cầm tinh con giáp nào sẽ thăng quan phát tài và con giáp nào sẽ phải chi tiêu 'dè sẻn' để tránh thiếu trước hụt sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tam linh tu vi tu vi thang 4 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số