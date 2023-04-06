Đúng 3 tháng tới, top 3 con giáp "thời tới cản không kịp", cần mua thêm két đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 16:05

3 con giáp này giàu sang "số 2 thì không ai dám nhận số 1".

Người tuổi Mùi

Đúng 3 tháng tới, top 3 con giáp 'thời tới cản không kịp', cần mua thêm két đựng tiền - Ảnh 1
Tiền bạc của tuổi Mùi đang rủng rỉnh nên tha hồ chi tiêu- Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi sau 3 tháng chăm chỉ làm việc giờ đây sẽ trở nên khá suôn sẻ và dễ dàng. Công việc như ý còn nhận được lời khen của cấp trên. Con giáp này thực sự đã khiến người khác vui lây vì những gì bạn gặt hái được trong công việc. 

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Tiền bạc của tuổi Mùi đang rủng rỉnh nên tha hồ chi tiêu. Hôm nay bản mệnh có thể ra ngoài mua vài món đồ mình yêu thích.

Tình cảm: Vận trình tình duyên lại không quá ảm đạm. Do tuổi Mùi và người yêu của mình mà không ai dám nói ra nên tình cảm cứ ở mức dò xét nhau. Nếu thực sự có tình ý thì đừng để cơ hội tuột mất.

Người tuổi Dậu

Đúng 3 tháng tới, top 3 con giáp 'thời tới cản không kịp', cần mua thêm két đựng tiền - Ảnh 2

Người tuổi Dậu là một trong số những con giáp gặp nhiều may mắn sắp tới. Ảnh minh họa: Internet

3 tháng tới người tuổi Dậu là một trong số những con giáp gặp nhiều may mắn.

Chuyện tình cảm của người tuổi dậu sắp tới vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Tài vận của con giáp này đi lên, có nhiều cơ hội kiếm tiền, có thêm khoản thu phụ. Công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Người tuổi Dậu sinh năm 1957, 1969, 1981 tháng 4/2023 sẽ đại cát, đại lợi, làm đâu thắng đó còn người tuổi Dậu sinh năm 1993 lại suôn sẻ trong hôn nhân và tăng thu nhập.

Người tuổi Hợi

Đúng 3 tháng tới, top 3 con giáp 'thời tới cản không kịp', cần mua thêm két đựng tiền - Ảnh 3

3 tháng tới tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Bắt đầu từ ngày 1/5 dương, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (1/4 - 2/4), phước đức trào dâng, 3 con giáp hưởng lộc trời ban, giàu có lên đời, thăng tiến vượt trội, vàng bạc dư dôi

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (1/4 - 2/4), phước đức trào dâng, 3 con giáp hưởng lộc trời ban, giàu có lên đời, thăng tiến vượt trội, vàng bạc dư dôi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày cuối tuần (1/4 - 2/4), 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, giàu có lên đời, thăng tiến vượt trội, vàng bạc dư dôi.

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