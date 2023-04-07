10 ngày đầu tháng 5/2023: Con giáp nào 'SUNG TÚC VIÊN MÃN', con giáp nào 'THIẾU TRƯỚC HỤT SAU'?

Tuổi Hợi trong tháng năm sẽ gặp may trong các lĩnh vực đầu tư, trúng xổ số, trúng giải thưởng, thậm chí có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm vì vận tài lộc dồi dào nên bản mệnh có thể sẽ xây nhà sang, mua xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả những điều này có thể giúp con giáp này đạt được phú quý và tích lũy tài sản đáng kể

Tháng 5 này, tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Dù không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho phương diện này, nhưng do vận khí tốt nên hầu bao của con giáp này lúc nào cũng sẽ thu về một vài khoản tiền bất ngờ.

Tình hình tài chính của tuổi Hợi từ 2/5 có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của tuổi Hợi từ 2/5 cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Con giáp này biết giữ chữ tín nên tạo được lòng tin với khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng.

Con giáp này được khuyên hãy luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những đường hướng phát triển phù hợp, tin rằng với sự chăm chỉ và kiên trì, bản mệnh có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể.

Người tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp thì những người tuổi Tuất thường là con giáp có tính cách những người tuổi Tuất rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Tử vi những ngày đầu tháng tới những người tuổi Tuất này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Tuất tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Từ 2/5 trở đi, sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất sẽ có tiến trình phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Từ 2/5 trở đi, sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất sẽ có tiến trình phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

CON GIÁP CHI TIÊU DÈ SẺN

Người tuổi Mão

Từ 2/5 vục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Mão cần hết sức cẩn thận khi đến những nơi đông người, bởi nguy cơ mất trộm, mất cắp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy giữ gìn cho kĩ tài sản của mình để tránh những tổn thất không mong muốn.

Người còn trẻ tuổi ít kinh nghiệm, người đã cao tuổi cần tránh nghe theo lời rủ rê, lôi kéo đầu tư của những kẻ không quen biết. Bạn chớ nên tin vào những cách làm giàu không cần tốn công tốn sức, bởi đó chỉ là cái mánh của kẻ lừa đảo mà thôi.

Tuổi Hợi chớ nên tin vào những cách làm giàu không cần tốn công tốn sức, bởi đó chỉ là cái mánh của kẻ lừa đảo - Ảnh minh họa: Internet

Mộc sinh Hỏa, đáng mừng là chuyện tình cảm của bạn có những dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Dường như bạn và người ấy đã hóa giải được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau. Tình cảm trải qua sóng gió lại càng trở nên bền vững.

Người tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp hôm nay của tuổi Thìn có thể gặp nhiều rắc rối. Con giáp này cần hạn chế mâu thuẫn với cấp trên, nếu không mọi việc dễ lâm vào bế tắc, trường hợp xấu nhất còn gây ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của bạn.

Vận trình tài lộc của tuổi Thìn sau 2/5 không được tốt cho lắm vì con giáp này đang chi tiêu quá tay. - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Thìn sau 2/5 không được tốt cho lắm vì con giáp này đang chi tiêu quá tay. Cố gắng chấn chỉnh lại cách tiêu tiền của mình. Tuổi Thìn cần tiết kiệm một khoản lớn để sau này còn đầu tư làm ăn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên lại chuyển biến khá tốt. Tuổi Thìn có nhân duyên tốt, tìm được người như ý, tâm đầu ý hợp. Hai người để ý nhau đã lâu nay mới có dịp thổ lộ tâm tình. Tình yêu ngọt ngào cứ thế mà phát triển, cả hai cần phải lo chuyện tương lai dần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm