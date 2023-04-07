Tử vi 10/4: 3 con giáp bắt đầu bằng chữ T sẽ "THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ, LỘC ĐỎ NHƯ SON", trong 3 ngày tiếp theo rủng rỉnh tiền bạc rủng tỉnh tiêu xài

Người tuổi Thìn sinh năm 1952, 1988 tuy tài vận tiến triển tốt đẹp nhưng cần lưu ý đặc biệt đến việc lựa chọn đối tác đầu tư, làm ăn kinh doanh.

Bắt đầu từ 10/4 cũng là thời điểm trong tháng may mắn về tiền bạc của người tuổi Thìn. Quý nhân tương trợ, con giáp này có thể làm một thu ba thu bốn, nguồn thu chính dồi dào, ổn định, nguồn thu phụ cũng rủng rỉnh, tiền bạc không thiếu.

Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi này là những lời nói thẳng của họ đôi khi lại thành khó nghe, làm mất lòng người khác.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên.

Bắt đầu từ ngày 10/4, người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 10/4, người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.

Tử vi tuổi Tị

Tử vi sắp tới 10/4 được Thiên Tài độ mệnh, tuổi Tỵ có thể đón nhận tin vui về tài chính. Các khoản thu đến trong hôm nay chủ yếu là các khoản phụ như tiền thừa kế tài sản, thu hồi món nợ cũ, tiền hoa hồng... Niềm vui tới khá bất ngờ nên khiến tâm trạng của bạn mệnh phấn chấn ra mặt.

Tử vi sắp tới 10/4 được Thiên Tài độ mệnh, tuổi Tỵ có thể đón nhận tin vui về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên gần đây có quá nhiều khoản chi phí phát sinh khiến tình hình tài chính của con giáp này không được ổn định cho lắm, vì thế tuổi Tỵ vẫn nên chú ý quản lý chi tiêu thông minh. Đặc biệt, bạn nên cắt giảm một số khoản không cần thiết, nó sẽ giúp bản mệnh giảm được đáng kể chi phí hàng tháng.

Ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm tốt đẹp và có nhiều ý nghĩa với tuổi này. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong các mối quan hệ với người khác

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm