Cảnh báo: 3 con giáp nên cẩn trọng trong 3 ngày đầu tháng 5 để tránh MẤT CẢ TIỀN LẪN TÌNH

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 15:00

Nếu bạn là một trong số những con giáp sau đây, hãy cẩn trọng và hạn chế những điều sau đây trong 3 ngày đầu tháng 5/2023.

 Tuổi Mão:

Cảnh báo: 3 con giáp nên cẩn trọng trong 3 ngày đầu tháng 5 để tránh MẤT CẢ TIỀN LẪN TÌNH - Ảnh 1
Sức khỏe của người tuổi Mão trong những ngày đầu tháng cũng khá xấu,

dễ mắc bệnh- Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão trong tháng 5 nhất là ba ngày đầu tháng không tốt, phiền phức nối tiếp phiền tức.

Công việc của người tuổi Mão cũng sẽ tụt dốc trong 3 ngày đầu tháng 5, nên phân rõ công tư, tránh để việc riêng ảnh hưởng xấu đến công việc chung.

Tài vận tuổi Mão trong 3 ngày tới đây cũng khá bình thường, nên tận dụng những mối kinh doanh nhỏ lẻ.

Sức khỏe của người tuổi Mão trong những ngày đầu tháng cũng khá xấu, dễ mắc bệnh, nên ăn uống điều độ để tiết chế tình trang trên

Tuổi Thân

Cảnh báo: 3 con giáp nên cẩn trọng trong 3 ngày đầu tháng 5 để tránh MẤT CẢ TIỀN LẪN TÌNH - Ảnh 2

Đầu tháng 5, người tuổi Thân nên đề phòng bị tiểu nhân hãm hại, nên cẩn trọng trong mọi việc- Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những chú ý về tài chính, trong thời gian những ngày đầu tháng 5 này những người tuổi Thân nên đề phòng bị tiểu nhân hãm hại, làm gì cũng nên cẩn trọng, hạn chế tối đa việc mắc sai lầm. Lơ là sẽ rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng và phá hoại vận trình mà bạn đã cố gắng xây dựng, mọi công sức trước đó đều có thể bị đổ xuống sông, xuống bể đấy.

Ngoài ra, những chú Khỉ cũng cần phải kiềm chế, kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Bản mệnh nóng nảy, bốc đồng mà gây sự, tranh chấp với người khác thì thường sẽ chỉ nhận phần thiệt về mình, có thể còn có thể phải đền bù những thiệt hại không đáng có nữa.

Trong công việc, tuổi Thân cần lưu ý phân định rõ ràng giữa chuyện công và chuyện tư, phải luôn giữ cho mình một tinh thần tỉnh táo, sáng suốt để giải quyết mọi việc và tránh những sơ suất không đáng có.

Tử vi tuổi Ngọ

Cảnh báo: 3 con giáp nên cẩn trọng trong 3 ngày đầu tháng 5 để tránh MẤT CẢ TIỀN LẪN TÌNH - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày đầu tháng 5 tới cho thấy rằng công việc của tuổi Ngọ gặp Hung Cát đan xen. Đối diện với họa tiểu nhân, con giáp này cần giữ cho mình một tinh thần vững vàng cũng như sự kiên trì nhất định. Đồng thời, bản mệnh cũng cần nâng cao cảnh giác để hạn chế tai hoạ không mong muốn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không mấy khởi sắc. Đây là thời điểm mà con giáp này hãy nên nắm bắt để có cơ hội thu về lợi nhuận cho bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy tốt đẹp. Chuyện tình yêu lứa đôi gặp nhiều cản trở do sự tác động của Tỷ Kiên. Song, dù thế nào cũng đừng quên rằng sự gượng ép trong tình yêu chẳng bao giờ mang tới hạnh phúc. 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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