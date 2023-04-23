Tuần cuối cùng tháng 4, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa

Tâm linh - Tử vi 23/04/2023 15:40

Đây là 3 con giáp được cho là gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp khi bước sang tuần cuối cùng tháng 4.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là người thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ và hiếu học. Càng nhiều tuổi, Mùi càng vững vàng xây dựng sự nghiệp và cuộc sống viên mãn. Dù khó khăn bao nhiêu thì tuổi Mùi cũng luôn khéo léo xử lý tình huống, lập kế hoạch cẩn thận cho bản thân có cái kết thành công nhất.

Tử vi học cho hay, trong tuần cuối cùng tháng 4, tuổi Mùi sẽ có vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ. Con giáp này có thể nhận được khoản tiền lớn nhờ làm ăn kinh doanh phát đạt. Mặt khác, họ là người biết nắm bắt cơ hội, giỏi xoay chuyền tình thế nên khi gặp thời cơ, họ sẽ nhanh chóng đưa cuộc sống lên tầm cao mới, ai cũng ngưỡng mộ.

Tuần cuối cùng tháng 4, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người khá nóng tính nhưng thực ra cũng rất chân thành và tốt bụng. Trong cuộc sống, tuổi Tý luôn không ngừng phấn đấu tích lũy kinh nghiệm cho bản thân và chăm chỉ làm việc kiếm tiền xây dựng tương lai. Thời gian vừa qua không phải là thời cơ cho con giáp này vì làm nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn thiếu trước hụt sau.

Theo tử vi, dù hiện tại có khó khăn bao nhiêu nhưng tuần cuối cùng tháng 4, tuổi Tý sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng. Cùng với sự may mắn, tuổi Tý sẽ gặp quý nhân giúp đỡ tận tình, soi đường chỉ lối cho sự nghiệp, kinh doanh trở nên phát tài phát lộc.

Tuần cuối cùng tháng 4, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu vốn là con giáp chăm chỉ, hiền lành nhưng sống nội tâm. Dù trong bất cứ việc gì, tuổi Dậu cũng chấp nhận thử thách, không sợ khó sợ khổ. Dù luôn suy nghĩ tích cực là vậy nhưng đôi khi con giáp này cũng thấy chạnh lòng vì vận số trớ trêu, cứ khó khăn lận đận.

Tử vi dự báo, tuần cuối cùng tháng 4, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai tươi sáng, nên chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may hiếm có. Gia đình hoặc bạn bè có thể là quý nhân của bạn trong ít ngày tới đây. Dậu sẽ thu về lợi lớn nhờ kinh doanh hoặc có thể được thăng chức tăng lương, được sếp trên ghi nhận công lao xứng đáng.

Tuần cuối cùng tháng 4, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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