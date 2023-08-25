Tuần cuối cùng của tháng 8: 3 con giáp số đỏ như son, vận trình tài lộc hanh thông, ăn nên làm ra, ngày càng thịnh vượng

Tử vi tuần cuối cùng của tháng 8 nhận định thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Thân có đường công danh xán lạn, rộng mở. Bản mệnh làm việc với tinh thần cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Bản mệnh còn nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp và cấp trên.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi. Thực ra chuyện không có gì lớn cả, chỉ cần bản mệnh và nửa kia biết lắng nghe ý kiến đối phương thôi là có thể tránh được những xung đột quá lớn, đe dọa mối quan hệ.

Công việc tiến triển ổn định cũng giúp đảm bảo thu nhập cho con giáp này. Bên cạnh khoản lương cố định, tuổi Thân còn có thể nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, trợ cấp. Người làm ăn kinh doanh làm ăn túc tắc vẫn có các khoản lợi nhuận đều đặn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn sinh ra đã mạnh mẽ, Mùi không ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với thử thách. Họ có lý trí nên không bị tình cảm lấn át. Mùi cũng là người nhiệt tình, sống hòa đồng. Họ luôn nỗ lực để tìm cho mình con đường đi phù hợp nhất.

Tử vi cuối tháng 8 cho thấy lúc này Mùi được hưởng những thành quả do mình tạo nên. Mùi gặp nhiều may mắn, áp lực công việc giảm, có cơ hội thăng tiến và tài khoản tiết kiệm hứa hẹn tăng lên nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần cuối cùng của tháng 8 cho thấy người tuổi Ngọ biết cách lắng nghe đối tác của chính mình.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Ngọ cần tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết vấn đề một cách chính xác, khi cẩn thận sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt.

Tình cảm: Trong tình yêu, hiểu rõ cảm xúc, lắng nghe người bạn yêu là cách duy trì mối quan hệ lâu dài.

Tài lộc: Tài chính đang ổn định, nhưng hãy tránh chi tiêu không cần thiết, biết cách đầu tư cho bản thân.

Sức khỏe: Thói quen chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.