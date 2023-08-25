Đúng 15h chiều nay, thứ Sáu 25/8/2023: 3 con giáp nhận được nhiều phúc lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay chú ý quản lí thời gian và hoàn thành nhiệm vụ đúng lúc.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, tạo thời gian để chia sẻ và tạo cơ hội tăng cường gắn kết, cả hai đừng vì cái tôi mà quên mất sự yêu thương.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Thìn cần chú ý đến việc quản lý thời gian và ưu tiên nhiệm vụ quan trọng, đừng để bị quá tải công việc ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Tài lộc: Tránh chi tiêu không cần thiết và tập trung vào việc đầu tư có lợi cho tương lai.

Sức khỏe: Đảm bảo bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi, không tạo áp lực cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Mão có sự kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ hiếm có, điều này rất có ích cho công việc hiện tại. Dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng biết cách chống đỡ và hợp lực với đồng nghiệp để cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nay tuổi Mão còn được khuyên không nên đầu tư vội vàng ở quy mô quá lớn. Bản mệnh nên tỉnh táo và thận trọng trong chuyện tiền bạc, vì chỉ mất cảnh giác một chút thôi cũng có thể gây thất thoát tài sản. Chưa kể đến những hành động thiếu lý trí có thể gây ra tai họa rất lớn.

Vận trình tình cảm có thể xảy ra vài trục trặc nhỏ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể xảy ra chuyện tranh cãi bất đồng, quan trọng là thái độ đối mặt với mâu thuẫn của mỗi người. Tuổi Mão nên dùng cái nhìn lạc quan, tích cực để không khiến tình yêu đi vào ngõ cụt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong thời gian gần đây, người tuổi Thân gặp khá nhiều chuyện không ưng ý. Tình hình tài chính cảu bản mệnh cũng tương đối khó khăn. Chính vì vậy, nhiều người tuổi Thân phải tạm gác những kế hoạch dự định đang ấp ủ để cải thiện vấn đề tài chính trước mắt.

Tử vi dự báo rằng từ hôm nay, thứ Sáu (25/8/2023), cuộc sống của người tuổi Thân có sự thay đổi tích cực. Bản mệnh đón nhận vận trình tài lộc dồi dào, có thêm nhiều may mắn.

Vận may đến bất ngờ giúp tinh thần của người tuổi Thân phấn chấn hơn trước. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống. Cộng thêm sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, tuổi Thân có thể vươn lên mạnh mẽ, gặt hái thêm nhiều thành công trong giai đoạn tới.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.