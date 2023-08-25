Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Sáu 25/8/2023: 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 08:41

Bản mệnh 3 con giáp sau có nhiều cơ hội thăng tiến bất ngờ, thậm chí có thể nhận được thêm tiền thưởng nhờ thành tích mà mình đạt được.

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần quản lí tài chính khôn ngoan.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Dần sẽ cảm nhận được sự phát triển trong công việc, tự tin đưa ra ý kiến và thể hiện khả năng của mình. Tuy nhiên, đừng để sở thích cá nhân ảnh hưởng đến tiến trình công việc.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, bạn cần thể hiện sự thông cảm và lắng nghe đối tác. Tạo cơ hội để thảo luận và cùng nhau giải quyết vấn đề.

Tài lộc: Hãy quản lý tài chính một cách khôn ngoan để duy trì ổn định thu nhập, vào lúc này cần tập trung vào việc tiết kiệm.

Sức khỏe: Dành thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe, tập thể dục đều đặn và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Sáu 25/8/2023: 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu tài lộc có nhiều điểm sáng. Bản mệnh gặp được khách hàng, đối tác tốt, cộng thêm thời vận đang đến nên thu về nhiều khoản lợi nhuận, cứ theo đà này thì tài sản sẽ ngày một đi lên.

Vận trình công việc trong ngày cũng khá ổn định, các mối quan hệ hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuổi Sửu cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới.

Tuy nhiên, đôi lứa có những suy nghĩ trái ngược. Con giáp này và nửa kia yêu thương nhau rất nhiều nhưng những khúc mắc liên tục xảy ra khiến cho tình cảm ngày phai nhạt, khoảng cách ngày càng xa hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Sáu 25/8/2023: 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi nói rằng sau thứ Sáu ngày 25/8/2023, người tuổi Tuất đạt năng suất làm việc cao. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng tiến bất ngờ, thậm chí có thể nhận được thêm tiền thưởng nhờ thành tích mà mình đạt được.

Nguồn tiền bắt đầu dư dả hơn, bản mệnh có thể thử vận may với việc đầu tư. Tài vận lên cao, tuổi Tuất có thể đánh đâu thắng đó. Tuy nhiên, dù làm việc gì, con giáp này cũng cần giữ thái độ cẩn trọng, làm việc gì cũng phải suy tính kỹ, tránh những rủi ro khôn lường.

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Sáu 25/8/2023: 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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